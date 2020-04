Asetrans critica les mascaretes que el ministeri ha donat als conductors

La patronal gironina del transport per carretera, Asetrans, ha denunciat públicament que les mascaretes que els ha fet arribar el ministeri de Transports no els serviran per fer front al contagi del coronavirus, ja que a la pròpia caixa d'instruccions indica que només es poden utiltizar durant quatre hores. Per tant, el seu director, Jordi Esparraguera, considera que només ha estat "un gest de cara a la galeria" per part del govern de l'Estat.

El ministeri de Transports ha fet arribar aquest matí les mascaretes a les empreses de transports d'arreu de l'Estat, incloses les comarques gironines, per tal que els seus professionals puguin utilitzar-les. Però segons indica Esparraguera, la sorpresa se l'han trobat alguns empresaris quan, en anar a recollir les caixes a Correus, s'han trobat amb què les pròpies instruccions indiquen que la mascareta només es pot fer servir durant un màxim de quatre hores, de manera que ho consideren una protecció "totalment insuficient".

Des d'Asetrans recorden que els conductors, que durant aquests dies transporten sobretot productes essencials com aliments i material sanitari i farmacèutic, estan exposats al virus. A més, recorda que, si com tot apunta, a la sortida del confinament s'haurà de continuar utilitzant mascareta, cal que aquestes siguin de qualitat. En aquest sentit, assenyala que gràcies a Dipsalut Asetrans ja va poder repartir 1.000 mascaretes entre 73 empreses que n'havien demanat. En aquest cas, subratlla, estaven elaborades amb roba de qualitat i rentables a 60 graus els cops que sigui necessari. "Va ser una bona acció i agraïm molt la feina de Dipsalut", recorda.