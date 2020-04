Setmana Santa a la Costa Brava confinada

L'estat d'alarma i el confinament pel coronavirus deixa una façana marítima deserta. I anticipa allò que pot venir després, perquè la Setmana Santa és el preludi d'un estiu que, de moment, navega en la incògnita. Per evitar que hi hagi qui tingui temptacions de passar el cap de setmana a la segona residència, però, les policies locals continuaran fent controls.

La situació ja no és la mateixa que quan es va activar l'estat d'alarma, però el degoteig de denúncies continua.L'arribada de gent de segones residències preocupa especialment a pobles del nord de l'Alt Empordà, com Cadaqués o El Port de la Selva. L'alcaldessa de Cadaqués, Pia Serinyana, assegura taxativa: "O ens blindem, o no ens en sortim".

Al poble només s'hi arriba per una carretera de corbes, el CAP està obert durant dotze hores al dia, hi ha un metge de guàrdia, una sola ambulància i l'hospital més proper –el de Figueres – "és a una hora de camí", explica Serinyana."Som pobles petits, i només que ens arribi poca gent, això ja representa un problema", diu l'alcaldessa. A Cadaqués, es fan controls diàriament. I ja n'han fet recular més d'un, amb la corresponent sanció.



Controls les 24 hores

Del mateix parer també és l'alcalde d'El Port de la Selva, Josep Maria Cervera. "Tindrem controls a tots els accessos durant les 24 hores", diu en referència a la Setmana Santa. L'alcalde explica que, tot i que ara la policia ja ho té "molt controlat", sí que hi ha hagut molta gent que ha anant venint fins a les segones residències. Són de l'àrea de Barcelona, però també francesos."M'atreviria a dir que ara al poble hi ha el doble de gent d'allò que hauria estat normal per a un mes de març", concreta Cervera.

A El Port de la Selva, el consultori obre als matins, i el CAP de referència és el de Llançà. "Avui el dispensari ha tingut quatre visites, i totes eren de gent de fora; els qui viuen al poble fan molta bondat, i la veritat és la situació sap una mica de greu", admet l'alcalde.



Carreteres, supermercats i botigues

Evitar que la gent vagi a l'apartament –alguns, ho proven en plena matinada- serà doncs una de les prioritats de les policies locals aquesta Setmana Santa. Si bé la situació és diferent en funció dels municipis. "Malauradament, nosaltres hem detectat que als caps de setmana hi ha hagut un cert repunt de gent que ha vingut cap aquí", diu l'alcalde de Calonge i Sant Antoni, Miquel Bell-lloch."Francament, ens sembla una falta de respecte molt greu; però també és veritat que no podem convertir el poble en un búnquer", hi afegeix l'alcalde. Sobretot, perquè el municipi té fins a vuit entrades diferents i amb l'estat d'alarma, la dotació de la Policia Local que patrulla pels carrers s'ha reduït a la meitat per evitar contagis de la covid-19.

En la mateixa línia, l'Ajuntament de Torroella de Montgrí i l'Estartit (Baix Empordà) llança un missatge d'advertiment cara a la Setmana Santa. "La gent que tingui intenció de venir a segones residències es trobaran amb controls a les entrades del poble", ha avisat l'alcalde, Jordi Colomí. A més, la pressió policial al municipi no se centra només en els accessos viaris. Segons concreta Colomí, la Policia Local també intensifica els controls a supermercats i botigues per detectar qualsevol repunt d'afluència.

Des del 17 de març fins al 6 d'abril, el dispositiu de la Policia Local de vigilància i control per la covid-19 ha fet 263 controls, 29 específics de pas a segones residències. En total, han interposat 51 denúncies. Segons Colomí, al principi van viure amb "preocupació" que encara hi hagués desplaçaments però els últims caps de setmana no han notat un increment de població. L'ajuntament també demana col·laboració ciutadana per alertar de forma anònima si detecten algun desplaçament no permès. De fet, el primer cap de setmana de confinament van acabar denunciant una família i la van obligar a retornar al seu domicili habitual arran de la col·laboració ciutadana. "La pressió policial és constant però jo penso que la gent no s'arriscarà a rebre multes importants sabent que hi ha multitud de controls", ha dit l'alcalde.

Per a Jordi Colomí, les persones que tenen segona residència a la població i van decidir passar-hi el confinament des d'un bon principi "no suposen cap perill" per al conjunt de la població.



Tanca de formigó al camí secundari

A la Selva, Blanes i Lloret de Mar també incrementaran els controls policials per evitar que persones que tenen segones residències als municipis puguin accedir-hi. A Lloret, la Policia Local s'ha instal·lat a la carretera que connecta amb Vidreres, que és d'on venen els conductors de Girona, i a la via que va fins a Blanes, per on circulen tots aquells procedents de Barcelona i la seva àrea metropolitana. Els controls han permès interposar 94 denúncies durant el primer cap de setmana de la Setmana Santa de conductors que intentaven accedir als seus apartaments de la costa. Ara, es preveu que es reforcin de cara als festius que queden per evitar una operació sortida al municipi.

L'alcalde de Lloret, Jaume Dulsat, ha recordat que els controls s'estableixen a l'entrada del poble amb l'objectiu de denunciar els vehicles, però també "obligar-los a fer mitja volta" i tornar al seu domicili habitual. Tot i així, tenen constància que hi ha conductors que es coneixen bé el terreny i han trobat maneres de saltar-se els controls. Per aquest motiu, el consistori ha decidit col·locar una tanca del tipus 'New Jersey' al mig d'un camí secundari que unia Lloret amb Blanes. L'objectiu és evitar que "la gent que coneix bé la zona pugui accedir a les urbanitzacions saltant-se els controls". Dulsat ha detallat que a més, s'ha senyalitzat que la via estava tallada i s'ha notificat a tots els veïns d'aquesta acció.



Situació dispar

Altres municipis com l'Escala asseguren però que la presència de gent a segones residències és gairebé testimonial. "El cap de setmana passat érem un poble fantasma; i si s'anava a la zona de Riells de Dalt o Montgó, on hi ha moltes cases, no hi havia ningú", explica l'alcalde, Víctor Puga. "Sí que és veritat, però, que hi ha comerços que ens han dit que havien notat afluència de persones de segona residència; de totes maneres, penso que és menys del què se'n parla", concreta.I també hi ha pobles del Baix Empordà, com Palafrugell o Platja d'Aro, que després de viure un 'boom' durant la primera setmana de confinament, han vist com ara la situació ha anat a la baixa. En tots dos pobles, tenir càmeres de videovigilància també ajuda a controlar aquells qui volen anar-se'n a l'apartament. "Al principi ens van saltar totes les alarmes, però en l'últim cap de setmana tan sols hem detectar una desena de casos", concreta l'alcalde de Platja d'Aro, Maurici Jiménez."El primer cap de setmana va ser una mica caòtic, i vam notar molta presència de gent de segones residències", hi afegeix el de Palafrugell, Josep Piferrer. "Però ara la situació està molt més controlada", admet.

A més, l'alcalde també explica que hi ha ocasions en què els mateixos veïns són els qui alerten la policia dient-los que algú ha arribat a la segona residència.



Amb les maletes acabades de desfer

Això va passar, precisament, el cap de setmana passat. La Policia Local va rebre una trucada informant-los que una família acabava d'arribar a l'apartament. Quan els agents hi van anar, se'ls van trobar sopant. El cap de la policia, l'inspector David Puertas, explica que d'entrada els pares van explicar que ja hi portaven dies. Però quan els agents van comprovar la matrícula del cotxe amb les imatges de les càmeres de seguretat, l'enregistrament no va deixar lloc a dubtes. Acabaven d'arribar. I automàticament, els va caure una denúncia.

"És complicat posar portes al camp", admet David Puertas, en referència a què no es poden controlar totes les entrades a Palafrugell. Però l'inspector també treu xifres per explicar que ara, en cap cas, hi ha arribades nombroses de persones cap a segones residències. El divendres 13 de març, just abans de l'estat d'alarma, les càmeres de Palafrugell van captar més de 70.000 vehicles que entraven al municipi. Una setmana més tard, la xifra havia baixat a 24.000. I divendres passat, la xifra ja era d'uns 13.000. La majoria, precisa Puertas, de serveis essencials o de gent autoritzada a treballar. De fet, al llarg del cap de setmana, només van denunciar vuit conductors que intentaven accedir a la segona residència.

El focus, aquesta Setmana Santa, es posarà en aquells qui intentin saltar-se el confinament per anar a la costa. Però que passa amb els que van decidir confinar-se a l'apartament des d'un principi? Aquí, la tònica general és la de no sancionar i permetre que s'hi estiguin. Sempre i quan, això sí, no surtin a fora. "Amb aquell qui ja va venir i no surt d'allà, poca cosa es pot fer", admet l'alcalde de l'Escala."Sí que és veritat que al primer cap de setmana va arribar gent, i que s'ha quedat aquí per passar-hi el confinament", diu el cap de la Policia Local de Palafrugell. "Aquests casos, però, no suposen un problema a priori, a no ser que aprofitin ara que comença a fer bon temps per passejar-se o sortir", hi afegeix l'alcalde de Platja d'Aro.



Des de la sorra i des de l'aire

Precisament, en paral·lel a evitar desplaçaments a segones residències, aquesta Setmana Santa a la Costa Brava també es controlaran més les platges, les cales i els camins de ronda. A Palafrugell mateix, per exemple, fins i tot la Policia Local farà servir un dron per veure, a vista d'ocell, si algú té la temptació de saltar-se el confinament i anar a les platges de Calella, Llafranc o Tamariu."Per a nosaltres, és tant important controlar els accessos com la via pública i la zona de costa; i evidentment, per Setmana Santa farem una especial incidència a la zona de platja", diu l'inspector i cap de la policia. "En aquest cas, també tenim la sort que el control social que fan els veïns també ens ajuda", concreta David Puertas.De fet, aquesta última setmana la Policia Local ja ha denunciat un surfista, a qui la patrulla va sorprendre quan ja s'havia posat a l'aigua. A més, també ha denunciat quatre persones –dues d'elles, juntes- que prenien el sol a la sorra o a les roques. I finalment, també un home que tocava la trompeta a Llafranc.