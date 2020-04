Detingut a Girona per robar un mòbil a punta d'escopeta

La Policia Municipal de Girona va detenir divendres un home de 37 anys, veí de la ciutat, per haver robat el telèfon mòbil a una dona intimidant-la amb una escopeta d'aire comprimit. L'actuació es va iniciar arran d'una trucada d'un veí que havia vist un home amb una escopeta i havia marxat. Tot seguit, els agents van iniciar una recerca, es van establir controls a l'accés de la Vall de Sant Daniel, i van detectar el sospitós a la plaça de Sant Pere, on els agents el van identificar i escorcollar, sense trobar l'arma. Gràcies a gestions posteriors, i a la col·laboració ciutadana, van localitzar l'arma en el domicili del detingut, i també van descobrir que havia robat un mòbil a una dona. L'home va quedar arrestat per un robatori amb intimidació i va passar a disposició dels Mossos.