Es tripliquen els casos de risc de matrimonis forçats en un any

Els casos de risc de matrimonis forçats -un tipus d'unió penada amb presó- s'han triplicat les comarques de Girona. Segons les dades del Departament d'Interior, durant l'any 2019 els Mossos d'Esquadra van haver d'intervenir en sis casos a la demarcació. En un dels casos hi havia una menor implicada, mentre que en la resta eren tots majors d'edat. Durant el 2018, només havien sortit a la llum dos possibles casos.

Els sis fets detectats durant el 2018 representen gairebé la meitat de tots dels que es van abordar a Catalunya (15). En canvi, l'any anterior, la xifra de casos gironins suposava només una sisena part dels detectats en el marc català: se'n van detectar dotze en total, dos dels quals a la Regió Policial de Girona.

Els matrimonis forçats tenen lloc quan s'obliga amb violència o intimidació una de les dues parts. Habitualment són nenes a qui les seves famílies decideixen arreglar-los el matrimoni amb un home generalment més gran, que elles sovint ni coneixen, per assegurar un patrimoni familiar. En alguns casos, s'orquestren per desig de la comunitat. Aquest tipus de violència masclista és una pràctica molt estesa a l'Àfrica subsahariana, Magreb i l'Àsia Meridional.

Durant els últims onze anys, a la província de Girona hi ha hagut fins a 48 casos de risc d'aquest tipus d'unions en els quals ha estat necessària la intervenció dels Mossos. Segons les dades d'Interior, els agents han hagut d'atendre 48 dones. D'aquestes, 32 eren menors i la resta, 16, majors d'edat. A tot Catalunya, les estadístiques oficials mostren que, entre l'any 2009 i l'any 2019, han estat ateses a Catalunya 88 nenes i 73 dones (161).

El període amb més possibles unions a les comarques de Girona va ser l'any 2014. De les10 que es van detectar a Catalunya, set van ser en aquesta província. En canvi, el període amb menys casuística va ser el 2013, amb un sol cas a Girona dels sis de tot Catalunya.

Les unions sota coacció estan recollides des de fa cinc anys en el Codi Penal i consideren el matrimoni forçat com un delicte específic que pot suposar penes que van entre els sis mesos i els tres anys de presó. Anteriorment, la policia havia de perseguir els matrimonis forçats a través d'altres delictes associats com el de coaccions o violència sexual.

A les comarques gironines hi ha hagut casos que la policia ha conegut perquè les adolescents han demanat ajuda directament als diversos cossos, mentre que d'altres ho han explicat a l'escola i han estat els centres escolars els que han informat la policia del possible matrimoni forçat. Hi ha joves que també s'han acostat a l'associació Valentes i Acompanyades - única a Catalunya i amb seu a Salt- que treballa per eliminar la pràctica de violència masclista. Per aquest motiu, el treball en xarxa és molt important i així es recull també en un procediment policial vigent des de l'any 2009.

Nou protocol

Fa unes setmanes, la Generalitat va presentar un protocol per abordar el matrimoni forçós a Catalunya. Té com a objectiu establir un marc de cooperació i un circuit d'intervenció entre professionals per prevenir, detectar i intervenir davant de situacions de matrimonis forçosos i garantir el dret de les dones a erradicar les unions.