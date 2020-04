L'OMS vaticina una «nova realitat» perquè el COVID-19 «no desapareixerà»

L'Organització Mundial de la Salut (OMS) avisa que un cop superada la crisi del COVID-19 caldrà acostumar-se a una nova realitat perquè el virus no desapareixerà. Així ho ha assegurat David Nabarro, l'enviat especial del director general de l'OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, en una entrevista a la BBC emesa ahir.

Nabarro assenyala que la societat haurà de començar a assimilar la «nova realitat» que ha suposat per a tothom un virus com el Covid-19 i recalcat la necessitat d ' «estar preparats» per «defensar els més vulnerable» i «aprendre com interrompre la transmissió».

«Aquest virus no desapareixerà. No sabem si les persones que han tingut el virus romanen immunes i no sabem quan tindrem una vacuna», ha explicat per a Ràdio 4 de la cadena pública britànica.

«Estic segur que alguna forma de protecció facial es convertirà en la norma, entre altres coses per tranquil·litzar les persones, però això no vol dir que es pugui fer el que un vulgui quan està usant una màscara», va matisar durant l'entrevista.

L'ús generalitzat de màscares ha generat certa controvèrsia, ja que els serveis mèdics i sanitaris de tot el món ha presentat importants mancances en alguns moments per poder subministrar aquest tipus de materials als seus professionals.

Anteriorment l'OMS ja havi avisat a Europa que es preparés per a noves onades de coronavirus, ja que es preveien possibles segons o tercers pics de la pandèmia, segons va advertir aleshores el cap de l'oficina europea de l'OMS, Hans Kluge.

És per això que l'OMS ha preferit no recomanar un ús massiu d'aquest tipus de proteccions, excepte en el cas que se sigui portador de la malaltia o s'estigui en contacte directe amb alguna d'aquestes persones contagiades.

2 milions de morts

El nou coronavirus, sorgit fa cinc mesos a la ciutat xinesa de Wuhan, ha afectat gairebé 2 milions de persones, mentre que ja n'ha provocat la mort de gairebé 200.000. Estats Units és el país amb més contagis, més de 580.000 i el que més víctimes fatals té fins al moment, prop de 23.700.