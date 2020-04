El 85% d'espanyols no surten del lloc on resideixen

El 85% dels ciutadans no s'han mogut de la seva zona de residència cap a altres llocs des que va començar l'estat d'alarma. La xifra es va enfilar fins al 90% mentre va durar el confinament total. Aquestes són algunes de les dades aportades per l'estudi de mobilitat impulsat per la Secretaria d'Estat de Digitalització i Intel·ligència Artificial, DataCOVID, i que està elaborant l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Amb les dades proporcionades pels operadors mòbils, l'INE obté el nombre total de telèfons que es desplacen i els que es mantenen en una mateixa zona, tot i que no s'analitza la quantitat de viatges, trajectes o distàncies recorregudes.

Les dades completes agregades i anònimes s'han posat a disposició de totes les comunitats autònomes i ja en són onze que n'estan fent ús: País Basc, Catalunya, Galícia, Andalusia, Astúries, La Rioja, la Comunitat Valenciana, Aragó, Extremadura, Madrid i Castella i Lleó.

Paral·lelament, el Ministeri de Transports he fet públic al seu web una eina d'anàlisi de la mobilitat durant el període d'aplicació de les mesures. Aquests estudis proporcionen informació complementària, amb l'objectiu de conèixer la mobilitat en tot el territori nacional durant l'emergència sanitària.



Multes de fins a 10.400 euros

D'altra banda, el Ministeri de l'Interior ha dirigit una comunicació a les delegacions de Govern per orientar i graduar la incoació de sancions a partir de les actes que s'estan tramitant per incomplir el confinament generalitzat per l'estat d'alarma davant el coronavirus, amb multes que oscil·len entre els 601 euros i els 10.400 euros en aplicació de la Llei de Seguretat Ciutadana, la coneguda com a «llei mordassa». Els diferents cossos policials ja han interposat 571.807 propostes de sanció per incompliment de l'estat d'alarma.