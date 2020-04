Assalta l'estanc de la Rambla de Girona a punta de ganivet i fereix l'amo i la dependenta

Pels volts de dos quarts de dotze del migdia, un lladre, amb el rostre amagat darrere d'un mocador, va entrar, ganivet a la mà, a l'estanc de la Rambla de Girona. A dins de l'establiment –obert en ple estat d'alarma en tenir la consideració de negoci essencial– hi havia l'amo i una treballadora. El lladre tenia clar el botí: els diners de la caixa enregistradora. El va aconseguir, apunten fonts policials, però no pas sense ferir primer, amb l'arma blanca que duia, l'estanquer i la treballadora. Les ferides de certa gravetat que va patir l'home van implicar el trasllat d'urgència a l'hospital Josep Trueta de Girona. L'assaltant va poder fugir amb els diners. Al tancament d'aquesta edició els Mossos d'Esquadra encara no havien pogut enxampar el malfactor, que es va endur una quantitat d'euros indeterminada.



Històric

L'estanc és un dels establiments històrics d'un dels carrers més emblemàtics del Barri Vell de Girona. A l'hora de l'atracament, el mateix dia que a les farmàcies de la ciutat hi havia llargues cues de ciutadans que hi acudien per obtenir una dels milers de mascaretes que repartien, no hi havia cap client comprant, apunten fonts properes al cas. En tot cas, apunten fonts sanitàries, les ferides patides per l'estanquer, tot i ser de consideració, no van representar en cap moment un perill per a la seva vida. La treballadora en va sortir pitjor parada, amb ferides lleus. No obstant això, i després que es donés l'alarma, el Servei d'Emergències Mèdiques va enviar tres ambulàncies a la Rambla. Per la seva banda, patrulles dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Municipal de Girona es van desplaçar fins a la botiga. Hi van acudir alertats per una trucada telefònica. Del succés, ocorregut en un centre històric gairebé desert en ple confinament ciutadà per prevenir la propagació del SARS-CoV-2, el virus que provoca la COVID-19, se'n va fer ressò l'Associació de Veïns Rambla-Argenteria, que va ser informada per la policia que s'havia produït un assalt violent i amb ferits a l'estanc. Curiosos van treure el cap pel balcó en sentir les sirenes dels vehicles policials i medicalitzats. Des de l'Associació lamentaven ahir els fets ocorreguts en un comerç dels de tota la vida. «Dissortadament [l'estanquer i la treballadora] han acabat ferits», comentaven des de l'associació als perfils de les xarxes socials.