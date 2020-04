Brussel·les alerta del risc d'un rebrot si s'actua «abans d'hora»

La comissària de Salut i Seguretat Alimentària de la Comissió Europea, Stella Kyriakides, va advertir ahir del risc d'un rebrot de casos de COVID-19 a la Unió Europea si s'aixequen «abans d'hora» les mesures de contenció adoptades per frenar l'expansió del coronavirus i si els països no es coordinen entre ells o «fracassen» en la seva comunicació amb els ciutadans.

En una compareixença davant la comissió de Medi Ambient i Salut Pública, la xipriota va subratllar que un enfocament «coordinat» per a la relaxació de les mesures de confinament és «essencial» i així ho va «emfatitzar» als ministres de Salut dels Estats membres. «Si ens movem massa ràpid i no ens coordinem amb efectivitat, si fracassem a comunicar clarament als ciutadans, correm el risc d'elevar el nombre de casos, de posar en perill tots els sacrificis dels ciutadans i especialment de doctors i infermers que treballen en primera línia», va expressar.

Kyriakides va celebrar que les mesures de contenció «han aplanat la corba», tot i que va remarcar la necessitat de ser «molt curosos» interpretant les xifres i «extremadament prudents» pel que fa a la relaxació de les mesures de distanciament social. En aquest sentit, la responsable de Salut de l'Executiu comunitari va recordar els cinc punts del full de ruta que Brussel·les va publicar per a coordinar la sortida del confinament en el bloc i que passa per reforçar la capacitat per a realitzar proves massives de diagnòstic i immunitat, sistemes de seguiment per a localitzar focus de contagi, una millora dels sistemes sanitaris per a fer front a possibles rebrots, l'adquisició d'equips de protecció i l'accés a tractaments segurs. «És extremadament clar que ningú pot gestionar el coronavirus en solitari. Al principi vam veure que no hi havia molta coordinació entre els Estats membres però crec que això ha canviat durant les últimes setmanes», va apuntar la xipriota.



La resposta europea

En la mateixa línia, el comissari de Gestió de Crisi, Janez Lenarcic, va recordar que al principi de l'epidèmia no va haver-hi resposta de la resta de capitals a les sol·licituds d'ajuda de Roma a través del Mecanisme Europeu de Protecció Civil, però això «ha canviat en les últimes setmanes». L'eslovè va defensar que aquesta eina ha ajudat a que la solidaritat entre els socis europeus sigui «concreta i tangible», per exemple a través de l'enviament d'equips de sanitaris o dels vols de repatriació de ciutadans europeus a la Unió Europea. Lenarcic va explicar que els Estats membres han repatriat en aquests vols a ciutadans europeus d'altres països. En total, la UE ha traslladat a uns 48.000 europeus de tornada al bloc en més de 200 vols de repatriació cofinançats per les institucions europees a través del Mecanisme de Protecció Civil. Fa un mes, Lenaric va insistir que la llargada del confinament «no només depèn dels Governs, sinó que en gran mesura depèn de cada ciutadà. Si la gent s'ho pren de debò crec que trigarem menys a controlar el brot que la Xina».