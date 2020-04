La Garrotxa, la comarca gironina més castigada pel coronavirus

Tenint en compte el nombre d'habitants, la Garrotxa és la comarca que compta amb la taxa d'infectats per COVID-19 més alta de la província de Girona. També és la tercera de Catalunya després del Berguedà i la Vall d'Aran.

Aquesta dada s'extreu del mapa de contagis que l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS), integrada al Departament de Salut, actualitza diàriament.

D'aquesta manera, dels 57.590 habitants que té la comarca, 454 estan afectats pel COVID-19 i 572 s'han fet la prova i han donat negatiu. Aquest nombre tan elevat d'infectats es deu, en part, al focus decretat a la residència del Tura d'Olot. De fet, d'aquestes 454 persones, 342 són de la capital garrotxina, un dels municipis més afectats de la província, tenint en compte la taxa crua de positius per cada 100.000 habitants que comptabilitza l'AQuAS. Seguint aquest criteri, el Pla de l'Estany és la segona comarca més afectada en proporció al nombre d'habitants i, d'altra banda, la Cerdanya i l'Alt Empordà són les comarques amb la taxa més baixa.

Cal tenir present que el barem que Salut utilitza per actualitzar diàriament les dades d'afectats pel COVID-19 és el de regions sanitàries, però en aquesta anàlisi sí que es té en compte la població de la Baixa Cerdanya que s'integra a Girona i es resta la població del Maresme, que són els únics canvis que separen aquesta classificació sanitària de la provincial.

El mapa permet consultar el total de testos fets, que a dades actualitzades d'ahir, a les cinc de la tarda, eleven el total a 9.943 testos, dels quals 3.422 van sortir positius a les comarques gironines. Respecte a fa tres setmanes, els municipis on més testos s'han realitzat i on més positius s'han xifrat segueixen sent Girona, Olot i Salt; tenen 761, 342 i 155 casos respectivament. Tot i que Olot ha passat per davant de Salt amb molta diferència. Els segueixen de ben a prop Lloret –on també hi ha hagut un brot en un sociosanitari– amb 154 casos, Sant Feliu de Guíxols amb 148, Palafrugell –on també hi ha hagut un brot– amb 146, Blanes amb 141, Banyoles amb 139 i Figueres amb 134. La resta de municipis gironins tenen menys de 100 afectats o bé no en tenen cap. Cal tenir present que el mapa no comptabilitza les xifres de municipis inferiors a 200 habitants, per garantir la privacitat de les dades.

Can Gibert del Pla, al capdavant

Finalment, tenint en compte les quatre Àrees Bàsiques de Salut (ABS) de la ciutat de Girona, la zona que concentra més positius és Can Gibert del Pla, que inclou Santa Eugènia, amb 172 confirmats. La segueix de molt a prop Montilivi, que també integra el veïnat de Palau, Vila-roja, Font de la Pólvora, Vista Alegre i l'Eixample, i que suma 171 positius. En tercer lloc hi ha Santa Clara, on entren la Devesa, Montjuïc i el Barri Vell, amb 94 positius. La zona amb menys positius, 79, és Taialà, que integra Fontajau i diversos municipis del Gironès i la Garrotxa, com ara Canet d'Adri i Sant Esteve de Llémena. La situació és similar a fa tres setmanes, excepte el fet que Can Gibert a passat a davant de Montilivi, tot i que mantenen xifres molt igualades.

Girona arriba als 486 morts

Segons dades facilitades pel Departament de Salut ahir a la nit, el nombre de morts registrats per coronavirus ja arriba a 486 a la Regió Sanitària de Girona, 28 més que dilluns. De les 486 defuncions, 225 persones han mort a hospitals i 100 ho han fet en una residència. D'aquestes, 50 eren persones que havien donat positiu mentre que els cinquanta restants eren casos sospitosos. A més, a Girona hi ha 3.794 casos positius i 7.323 sospitosos de tenir la malaltia.

D'altra banda, segons l'actualització de dades d'ahir a la tarda, hi ha 517 persones hospitalitzades, tres menys que dilluns. D'aquestes, n'hi ha 66 que estan greus, tres menys. Quant als sanitaris infectats, n'hi ha 393, deu menys que dilluns. Finalment, la dada positiva és que durant la jornada es van donar 88 altes i el total ja suma 1.267.

Per comarques, l'hospital d'Olot va confirmar ahir una nova alta i actualment hi ha 16 pacients ingressats per COVID-19. No es va produir cap nova defunció. Als centres gestionats per la Fundació Salut Empordà per primer cop des del 17 de març, el nombre de casos positius no va augmentar respecte al del dia anterior. Es van donar set noves altes i ja en sumen 122.

A l'hospital de Palamós, es va registrar una mort més i la xifra de defuncions s'eleva a 12. Hi ha 22 pacients ingressats amb COVID-19. D'altra banda, un 80% de visites de l'atenció primària no han estat presencials durant el darrer mes i mig, degut a la situació. A l'hospital de Campdevànol es va registrar una nova mort –després de deu dies sense– i el total s'eleva a 8. També van informar que començaran a reintroduir l'activitat pel descens d'ingressos.

Finalment, a l'hospital de Blanes hi ha 18 pacients ingressats. Van donar una nova alta i no es va registrar cap defunció. En tres setmanes, s'han reduït el 50% de pacients ingressats per COVID-19.