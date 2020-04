Iglesias sobre l'ingrés mínim vital: «Hi ha ciutadans que no poden esperar»

El vicepresident segon del govern espanyol i ministre d'Afers Socials, Pablo Iglesias, ha defensat la "pressa" per implantar l'ingrés mínim vital: "Hi ha ciutadans que no poden esperar" i tenen "veritable angoixa perquè no arriben a final de mes", ha dit en resposta al portaveu del PNB, Aitor Esteban, a la sessió de control a l'executiu al Congrés aquest dimecres a la tarda. Esteban ha dit que "aquesta no és la forma" de posar-ho en marxa. "Més diàleg i menys presses", ha demanat, i ha avisat que aquesta renda pot provocar "problemes jurídics i pràctics importants" perquè ja hi ha autonomies que en tenen. "No es pot convertir en una cursa", ha insistit Esteban.

"A vegades la pressa és enemiga de l'eficàcia", ha reconegut Iglesias, que ha reiterat que hi ha gent que no pot esperar i això justifica que els governants perdin hores de son.

Iglesias també ha defensat, contestant una pregunta de Vox, que no defensar la mesura és "propi d'antipatriotes i de contraris a l'interès d'Espanya". "Permetrà omplir la nevera a compatriotes" que viuen situacions "molt difícils" i servirà "per estimular la recuperació econòmica perquè anirà directament al consum", ha afirmat el vicepresident.

La diputada de Vox Inés Cañizares ha assegurat que Iglesias aprofita la crisi del coronavirus per aplicar un "comunisme econòmic de manual" que fa "pudor bolivarià". Cañizares ha dit que són "ajudes enverinades" i ha dit que "el treball és el veritable escut social". Vox ha defensat "ajudes transitòries estatals, no permanents que posin en perill les pensions".

Iglesias ha replicat que Vox no és un "partit espanyol" perquè "defensen els interessos dels que no tenen més pàtria que els seus diners".

