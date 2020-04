Els menors de 14 anys podran sortir a «fer passejos» a partir del 26 d'abril

L'allau de crítiques –un exemple: al Twitter, la pediatra Matilde Zornoza deia: «Si les sortides dels nens seran a llocs concorreguts, és un nyap. Passejos amb distanciament social. Per ficar-los en llocs plens de gent, a mi que no m'esperin»– va obligar l'executiu espanyol a rectificar: Illa sortia per anunciar que a partir del diumenge 26 d'abril els menors de 14 anys podran sortir a passejar. I «fer passejos» vol dir «fer passejos», va sentenciar abans d'avançar que en els pròxims dies es regularan les condicions de les sortides, com la distància o el temps màxim. «Aquest és un Govern que escolta. El cap de setmana emetré una instrucció perquè els menors de 14 anys puguin fer passejos», deia Illa altra vegada, hores abans de la previsible aprovació, avui, del decret d'alarma. L'«alleujament» del confinament es podrà exercir des del mateix diumenge 26 d'abril.

Preguntada al matí per si els menors hauran d'aplicar mesures de prevenció de contagi, la socialista no va saber concretar si els nens hauran de portar mascaretes o guants, però va afirmar que com més petits són, més complicat és que segueixin les mesures higièniques. Des del Govern tampoc van saber explicar si en aquestes sortides els menors podran usar equipaments de mobilitat, com ara patinets o bicicletes. En aquest sentit, Montero tan sols va resumir que «tot aquell instrument que pugui fer perdre el control de la mobilitat del menor haurà de ser molt limitat». En qualsevol cas, la ministra va subratllar que, de moment, no es permetrà que es facin sortides a l'exterior sense justificar. Pel que fa als majors de 14 anys, que no estan inclosos en aquesta mesura, el Govern ha anunciat que podran sortir en solitari. Cal recordar que fins ara els menors podien sortir amb els seus progenitors per acompanyar-los a realitzar tasques essencials si estava «justificat». Una modificació del decret de 14 de març va habilitar aquesta possibilitat, per facilitar la conciliació en casos com per exemple els d'una família monoparental amb menors a càrrec. Ara s'amplia a tots els infants menors de 14 anys.



Xoc de competències

La Generalitat fa dies que reclama una actitud més flexible amb els infants, però la potestat la té el govern espanyol. De fet, fins i tot les mesures anunciades per Montero redueixen sensiblement l'anunci que el president, Pedro Sánchez, va fer dissabte, quan va anunciar un «alleujament» del confinament per als menors perquè poguessin «gaudir de l'aire lliure». Un fet que va haver de matissar ahir la ministra portaveu assegurant que «es referia a abandonar el seu domicili després de la cinquena setmana de confinament». Després de l'anunci del Govern central –i a l'espera de veure el text definitiu que es proposa en el Congrés– les crítiques de la Generalitat no es van fer esperar. El més contundent va ser el president del grup d'Esquerra Republicana al Parlament, Sergi Sabrià, que en una entrevista a Ràdio 4 es va mostrar a favor que a partir de dilluns que ve les famílies catalanes segueixin el pla de la Generalitat de desconfinament progressiu dels nens –que han presentat a l'executiu central-, encara que aquest no coincideixi amb el del Govern espanyol: «Jo els dic que facin cas del que digui la Generalitat, i que no pateixin que no es trobaran cap guàrdia civil posant multes als seus fills». De fet, la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, -que dilluns va fer unes declaracions on assegurava que si Catalunya hagués tingut les competències durant la crisi del covid-19 «hi hauria hagut menys morts»- va rebaixar el to de Sabrià i va reclamar que es retornin a la Generalitat les competències per poder gestionar aquest procés. Budó va remarcar que «desgraciadament, el Govern va recentralitzar competències en la gestió del coronavirus», de manera que «ara mateix» la Generalitat no té les atribucions per pilotar el procés de desconfinament. En aquest marc, la consellera de Salut, Alba Vergés, també es va sumar a les crítiques de l'anunci de l'executiu central assegurant que la mesura de desconfinament proposada per als menors «tensa» els establiments.



El pla de la Generalitat

Tot i no disposar de les competències per aplicar-lo, el Govern de la Generalitat ha demanat a l'executiu que li atorgui les competències per al desconfinament i a finals de la setmana passada va aprovar un pla de sortida al carrer per als infants i adolescents. Aquest programa implica, per exemple, sortides segmentades per edats i per franges horàries, un radi de distància de desplaçament d'un quilòmetre, així com l'obligatorietat que els menors de 16 anys surtin acompanyats -contradient l'anunci de l'executiu central que posa el límit en 14 anys.