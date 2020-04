Crescuda de rius, carreteres tallades, esllavissades i patiment a Torroella

Rius que creixien hora rere hora, carreteres tallades per inundacions o esllavissades, arbres caiguts i patiment a Torroella de Montgrí (Baix Empordà) per si la mota cedia i el Ter sortia de mare. El temporal que ha escombrat les comarques gironines dona treva. Però les previsions anuncien més pluja per als propers dies. La borrasca ha posat en màxima alerta Girona ciutat (aquí, l'Onyar ha arribat als 468 m3/s) i tota la zona del Baix Ter, on l'aigua també ha negat camps de pomeres i cereal. Amb el record encara molt present del Gloria, els Bombers han hagut de rescatar conductors, s'han fet desallotjaments preventius –pocs, per sort- i no es pot circular per una quinzena de trams de la xarxa viària. Entre elles, la C-31 o l'N-260.

Santa Coloma és el municipi gironí que ha acumulat més precipitació des de dissabte, més de 200 litres per metre quadrat. Altres poblacions han recollit més de 150 litres. En moltes ocasions suposa ploure sobre mullat, ja que a principi d'any van patir importants inundacions a causa del temporal Gloria.

A Girona ciutat, el temporal ha tornat a posar l'ai al cor. La pluja no ha provocat grans afectacions, més enllà d'algun arbre caigut (a zones com Fora Muralla) i de petites esllavissades (a la zona del carrer del Carme o a la pujada entre el Pont Major i Montjuïc). Però sí que ha fet patir l'augment sobtat de cabal dels rius. Sobretot, l'Onyar.

Amb les pluges, el nivell del riu va començar a pujar i ha assolit el seu pic màxim pels voltants de les set del matí, amb 468 metres cúbics per segon (es desborda als 600). I de fet, ahir al vespre la situació va obligar l'Ajuntament de Girona a activar la fase d'alerta del pla d'emergència per risc d'inundació.

Un nivell que ara, després que hagi passat el front de pluges, el consistori ja ha rebaixat. "Ja no hi ha previstes situacions meteorològiques de risc i el cabal dels rius continua baixant. Acabem aquest episodi de pluges fortes sense afectacions destacades", ha piulat al twitter l'alcaldessa, Marta Madrenas.

D'altra banda, el riu Ter ha assolit un màxim de 465 m3/s a primera hora del matí d'avui.

Patint per la mota del Ter a Torroella i l'Estartit

Un dels municipis més afectats pel pas del temporal Gloria va ser Torroella de Montgrí. L'alcalde de Torroella, Jordi Colomí, ha explicat que aquest dimecres han tingut dos punts "molt complicats" al llarg de la mota (l'estructura que frena les inundacions provocades per l'augment del cabal i evita que l'aigua arribi a zones poblades) però que, finalment, han "aguantat bé".

De fet, són dos punts on actualment s'hi estaven fent treballs de reparació després del Gloria. Al primer, on l'ACA ha dut a terme les obres per refer la mota i restablir canonades, l'aigua en algun moment ha passat per damunt del desguàs però, segons detalla Colomí, l'augment de cabal del Ter no ha provocat més desperfectes. El segon punt "fràgil" ha estat un punt de la mota a l'Estartit que "ha estat a punt de rebentar": "És un part on s'hi estava treballant per abocar-hi material nou i l'estructura estava més afeblida".

Colomí remarca que el temor era que la mota acabés cedint i que es poguessin inundar part de les urbanitzacions dels Griells i dels Salats, a l'Estartit. Per això, han fet desallotjaments preventius i vuit persones han anat al pavelló, tot i que avui mateix podran tornar a casa. A més, han abocat sorra i pedres per reforçar la mota en aquest punt, sobretot per la previsió de més pluges cara al cap de setmana.

Rescat de conductors



Els Bombers han rescatat de matinada dos conductors que havien quedat atrapats per la crescuda de l'aigua a la llera del Ter, entre Verges i Ultramort, al Baix Empordà. Una persona ha sortit pel seu propi peu il·lesa, mentre que l'altre ocupant ha hagut de ser rescatat pels Bombers, que han accedit al vehicle amb una línia de vida.

El conductor estava a sobre del capó. No estava ferit però mostrava signes d'hipotèrmia lleu. Hi han treballat set dotacions i ha calgut remolcar camions de Bombers després de treballar en l'actuació.

Camps inundats



Unió de Pagesos (UP) assegura que el temporal ha inundat camps de pomeres amb quasi dos metres d'aigua al Baix Empordà, en punts on s'han desbordat el Ter i el Daró. Segons el sindicat agrari, els municipis més afectats per inundacions de la zona agrària són Foixà, Verges, Ullà, la Tallada d'Empordà, Torroella de Montgrí, Gualta i Serra de Daró. El cereal i l'userda també han resultat afectats, i com a conseqüència, la sembra del blat de moro es retardarà. A les zones arrosseres de Pals i municipis veïns del Baix Empordà també s'han inundat camps, que encara no estaven sembrats i s'hi havia de treballar la terra. Unes tasques que, preveu UP, també es retardaran.

El sindicat critica l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA) i assegura que si hagués fet les tasques de neteja de les lleres del riu amb més celeritat, un cop passat el Gloria, probablement s'haguessin pogut evitar danys pels aiguats de les últimes hores.

Carreteres tallades



Els Bombers han atès aquesta nit entre les 23 i les 7 hores 156 serveis per les pluges: 52 a les comarques gironines. A més, el Servei Català del Trànsit (SCT), informa que a dos quarts de cinc de la tarda encara queden setze trams de carretera afectats pel temporal a la demarcació dels 20 que hi ha arribat a haver durant el dia ja sigui per inundacions o per esllavissades.

Entre els talls més destacats d'aquest dimecres, hi ha el de la C-31 a Ullà (Baix Empordà) per inundació o el de l'N-141 (l'anomenada carretera de la vergonya) a Bescanó (Gironès) per una esllavissada. A més, al seu pas per l'Alt Empordà, l'N-260 està tallada tant a Llançà com a Portbou.

En aquest municipi, la tempesta ha fet caure un pi de grans dimensions al mig de la carretera. Ha passat de matinada, però aquesta tarda els operaris encara treballaven per retirar l'arbre. Les afectacions viàries, a més, han provocat que aquest dimecres a Portbou no hi hagués ni pa ni diaris (perquè hi arriben per carretera, i estava tallada).

Patiment de matinada al Port de la Selva



El temporal ha inundat aparcaments i baixos al Port de la Selva (Alt Empordà). Segons explica el seu alcalde, Josep Maria Cervera, el municipi ha passat "la pitjor estona" durant la matinada, quan la riera de Romanyac s'ha desbordat en alguns punts en zona inundable. "Temien que s'acabés desbordant a l'alçada de la depuradora, perquè és aleshores quan causa més mal", ha concretat Cervera.

Des de mitjanit i fins a quarts de quatre –quan el temporal ha remès a la població- els equips d'emergències han estat en alerta màxima. Durant aquests hores, han fet retirar els vehicles de l'aparcament dels horts, han desallotjat una parella d'un habitatge i han alertat els veïns de la zona afectada perquè es confinessin el plantes superiors si podien. Tot i això, l'aigua ha entrat en algunes propietats, com ara habitatges o, també, un restaurant que ara estava tancats al públic per l'estat d'alarma.

Cervera subratlla que el temporal de mar s'ha notat "relativament poc" al Port de la Selva i que, gràcies a això, les rieres no han tingut problemes per desembocar. Així, els cabals han baixat tan bon punt ha plogut amb menys intensitat. Per ara, no tenen constància que la pluja hagi agreujat els danys provocat pel Gloria, tot i que sí que han decidit tancar "per precaució" l'accés a algun vial on fa tres mesos hi van haver esllavissades.

Les obres dels ponts de la Tordera, aturades



El temporal de mar i pluja no ha provocat cap afectació de gravetat a Blanes (Selva). Davant l'activació del pla Inuncat, l'ajuntament ha estat especialment alerta en fer un seguiment sobre el possible desbordament del riu Tordera, un dels punts crítics durant el Gloria.

La crescuda del riu, a causa de tants dies continuats de pluja constant, no ha provocat efectes greus al terme municipal de Blanes, tot i que sí que ha inundat alguns camps de conreu del voltant. El temporal també va provocar que dimarts a la tarda se suspenguessin les obres de construcció que s'estan fent sobre la Tordera, per substituir els dos ponts que enllacen Blanes amb Malgrat per tren i per carretera destruïts pel temporal fa tres mesos.

Al llarg de les darreres hores Policia Local, Protecció Civil i Bombers han intervingut en incidents relacionats amb la pluja, com inundacions puntuals en els baixos d'un parell d'edificis, sense que hagi arribat a produir-se de manera generalitzada. L'estovament del terreny ha provocat que hi hagi hagut un parell d'arbres caiguts a la via pública, que ja han estat retirats parcialment, així com petits despreniments.

El temporal de mar tampoc ha causat estralls importants. En zones molt localitzades del Passeig Cortils i Vieta i del Passeig de S'Abanell el temporal hi ha arrossegat terra i aigua en algunes zones puntuals. El temporal també ha arrossegat restes vegetals, així com d'altres residus naturals.

A Tossa de Mar (Selva), l'aiguat sí que va provocar que aquest dimarts a la nit la riera es desbordés, però sense provocar grans afectacions. De fet, l'Ajuntament explica que no li consta que cap local s'hagi inundat (si bé en alguns sí que hi podria haver entrat aigua).

La força de la riera, sumada al temporal de mar, això sí, s'ha endut bona part de la sorra de la platja. Sobretot a la zona d'Es Pedró (que és on desemboca la riera). Al municipi, a més, una esllavissada ha fet tallar la carretera que porta cap a Sant Feliu de Guíxols i també s'han hagut de retirar arbres caiguts.