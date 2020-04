Desenes de casos positius de coronavirus a les policies locals

Els testos de coronavirus que s'estan fent a tots les policies locals de les comarques gironines ha posat al descobert desenes de casos positius, amb agents tancats a casa infectats, altres confinats per precaució i algunes comissaries tancades per manca de personal o per evitar nous contagis. Hi ha casos a la ciutat de Girona, a Roses, Palamós, Tossa de Mar, Blanes, l'Escala, Calonge, Caldes de Malavella o Anglès, que ha hagut de tancar la comissaria, entre d'altres, segons fonts del sindicat CSIF. Un cas amb especial rellevància és a Salt, on hi ha dotze positius confirmats pel mateix ajuntament, en un municipi on Policia Local comparteix la comissaria amb els Mossos d'Esquadra, a qui no s'han fet les comprovacions. Hi ha casos amb zero positius, però hi ha policies que encara estan fent els testos i la xifra, previsiblement augmentarà.

De fet, en alguns casos no es volen donar les dades fins que no siguin definitives. A Girona, amb una plantilla amb uns 150 agents, les proves es fan en diferents dies. El dimarts, segons ha pogut saber Diari de Girona, hi va haver quinze positius. L'Ajuntament no ha confirmat aquesta dada perquè encara hi ha testos pendents de fer. Els tests ràpids que estan fent les policies locals gironines es fan amb la compra de 1.350 aparells que va fer Dipsalut.



El cas de Salt

A Salt, l'Ajuntament va prendre la iniciativa, fa setmanes, reorganitzant la plantilla perquè si hi havia algun cas positiu, no afectés tot el cos. Amb les proves, però, 12 dels 53 agents de la Policia Local han donat positiu i han hagut de quedar-se confinats a casa. Tot són casos asímptomàtics. L'Ajuntament ja ha fet les proves de detecció a tota la plantilla de la policia i ha reorganitzat els torns i les tasques novament. També s'han desinfectat totes les instal·lacions i els vehicles.

La comissaria compartida funciona amb normalitat. Davant d'això, el Sindicat Autònom de Policia (SAP-Fepol) dels Mossos ha assegurat que tan bon punt ha sabut els resultats s'han posat en contacte amb els caps regionals per informar-los que es prendran les mesures que estan regulades en aquests casos. El sindicat afirma que els agents «queden totalment desprotegits i amb la incertesa de si estan infectats o no», segons ha exposat el representant del SAP a Girona, Robert Caler. Mentrestant, veuen com tots els membres de la policia han estat sotmesos a les proves de detecció. A Salt, a més de compartir la comissaria, hi ha patrulles mixtes. El secretari general a Catalunya, Pere Garcia, va indicar que ha demanat a la Direcció General que es facin les proves a tots els agents de Salt ja sigui per mitjà de Dipsalut o d'un altre organisme. Arran del brot de Salt, s'ha confinat els tres mossos que van tenir un contacte més estret amb els policies que han donat positiu, però el sindicat ho considerat totalment insuficient. El represntant sindical avisa que si fas cas omís, prendren mesures. Garcia recorda que una sentència del TSJC mana que es facin els testos als mossos. Garcia va indicar que han enviat una carta al conseller d'Interior perquè si cal es facin servir laboratoris privats.



Palamós: sense la meitat d'agents

A Palamós, 21 dels 41 agents estan de baixa, vuit per haver donat positiu en coronavirus, tres perquè les seves parelles estan infectades i deu més, per temes diversos aliens a la pandèmia. Segons un comunicat del consistori, diversos dels agents infectats van donar positiu després d'acudir a un mateix servei a requeriment de l'hospital de Palamós el 30 de març, després d'haver de forcejar amb un pacient que havia donat positiu i que va contagiar a la majoria dels que van intervenir en el cas. L'Ajuntament afirma que han modificat el quadrant d'horaris, que va passar a ser de torns de 12 hores, almenys fins al 3 de maig, per compensar les baixes, seguir sent operatius i donar el servei amb normalitat.

A banda de les policies locals, el sindicat CISF considera necessari que es facin també testos ràpids als vigilants dels pobles que també s'encarreguen de la seguretat dels municipis. El president del sindicat a Girona, Rafa Sánchez, ha explicat que té previst fer d'immediat la petició a la Diputació.