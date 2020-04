Educació vol iniciar la preinscripció la segona quinzena del mes de maig

El Departament d'Educació preveu iniciar la preinscripció escolar «com a molt tard» durant la segona quinzena de maig. El conseller d'Educació, Josep Bargalló, va explicar ahir que ha demanat a la ministra d'Educació, Isabel Celaá, que requereixi al Ministeri de Salut aixecar la suspensió del procés administratiu de preinscripció. El representant de la Generalitat va afegir que també caldrà que es relaxin les mesures del confinament per garantir que les famílies que no poden fer el tràmit de manera telemàtica ho puguin fer presencialment, tot i que s'intentarà que aquestes siguin les mínimes possibles.

D'altra banda, va oferir als grups parlamentaris una reunió setmanal i la seva participació en el «programa de reconstrucció» de l'educació després de la crisi sanitària.

Bargalló va explicar que si es pot complir la previsió d'iniciar la preinscripció la segona quinzena de maig es garantirà arribar al setembre amb els grups preparats, les plantilles, els nomenaments i els treballs previs fets. En aquest sentit, va afegir però que si no es pot fer aquesta preinscripció en aquest termini es poden donar situacions en que la feina lectiva no es pugui iniciar al setembre, com podria passar per exemple a 1r d'ESO perquè és inici d'etapa. En aquests casos l'inici lectiu hauria de ser «una mica més tard» però ha assegurat que això «no voldria dir que no obrissin els centres».



Triplicar el transport escolar

D'altra banda, Bargalló va oferir als grups parlamentaris un «grup de treball» a partir de la propera setmana per tal que els diputats puguin plantejar-li els seus dubtes i preocupacions i el conseller donar-hi resposta. En aquest context, es va obrir a debatre amb els grups el pla de reobertura dels centres i va concretar que per exemple una de les hipòtesis és que si s'haguessin d'obrir ara en les condicions actuals s'hauria de «triplicar» el transport escolar per garantir la distància de seguretat.

D'altra banda, va destacar la importància d'aprovar els pressupostos del 2020 aquesta setmana perquè això permetrà tenir més recursos per a Educació. Bargalló va reconèixer però que la realitat ha canviat i que, per exemple, les despeses s'han incrementat – 300.000 euros més setmanals per targetes menjador; 1,6 milions per garantir les connexions digitals dels alumnes i 30 milions per a les indemnitzacions dels serveis. Aquesta previsió s'incrementarà quan s'allargui l'estat d'alarma.

El conseller va garantir també que la partida pressupostària prevista per a les llars d'infants es mantindrà i aquestes rebran les subvencions tot i que no hagin estat prestant el servei per l'obligat tancament pel coronavirus.