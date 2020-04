L'FCF aprovarà avui la fi de tots els campionats del futbol territorial

D'una banda, el futbol professional. Un món a part. De l'altra, el territorial. Una altra realitat, molt més nombrosa. El futur, diferent a banda i banda. Si l'elit es planteja reprendre la competició i acabar la temporada, el desenllaç de l'altra branca no serà el mateix. La Federació Catalana de Futbol es reuneix avui. La seva junta directiva aprovarà l'acabament de tots els seus campionats, tant masculins com femenins. Tots. Des de Primera Catalana fins a quarta. Això també es trasllada a la base, començant per a les preferents juvenils i acabant pels més menuts. I s'hi inclou el futbol base. Aquesta decisió es prenia fa pocs dies, però necessita l'aprovació de la junta per fer oficial, cosa que passarà avui. Per tant, totes aquestes lligues s'acabaran. Punt i final. No es reprendran degut a la pandèmia del coronavirus, tenint en compte que no se sap exactament quan es podrà jugar de nou i en quines decisions. El que està per veure és com es resoldrà els temes dels ascensos i descensos. És aquí on els clubs hi tindran molt a dir.

Es durà a terme un referèndum per conèixer quin és el parer de tots els equips implicats. Es valoraven tres opcions, però una d'elles sembla descartada. En un primer moment s'havia apostat perquè es juguessin només les promocions d'ascens. Per premiar als millors classificats, al mateix temps que s'evitaven els descensos. Una alternativa que sembla que ha desaparegut del mapa perquè inflaria els grups d'equips i allargaria el calendari si es disputen promocions. Queden, per tant, dues vies confirmades per intentar tancar les competicions de la manera més justa possible. D'això es parlarà avui a la junta, encara que no serà pas del tot definitiu. Des de la Federació s'assegura que encara falta una setmana o potser deu dies per acabar de definir-ho tot.

Una de les vies possibles és la de mantenir el pla de competició. És a dir, que hi hagi ascensos i també descensos. Caldrà veure quants per grup i si s'agafa el calendari actual o la referència és només la primera volta. L'altra opció és declarar la temporada com a nul·lat i en uns mesos iniciar la temporada 2020/2021 amb els mateixos equips d'aquest curs.