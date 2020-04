Sanitaris gironins alerten del risc de possibles rebrots

Professionals sanitaris gironins alerten que a finals d'abril i durant el mes de maig hi poden haver rebrots de contagi per coronavirus entre la ciutadania de la província de Girona, així com a la resta de Catalunya. Malgrat el descens de la pressió d'aquestes dues últimes setmanes gràcies al confinament total que hi va haver, els sanitaris admeten no «abaixar la guàrdia» per la previsió de possibles repunts. Temen la sortida final de la població al carrer a partir del maig, «cosa inevitable» però que, alhora, «pot comportar un nou pic de casos positius», explica Josep Vilaplana, president del Col·legi de Metges de Girona.

«La situació als hospitals gironins és més estable i, tot i que la millora és molt lenta, s'estan reprenent activitats que s'havien suspès i es reatenen pacients», detalla. Malgrat tot, admet que els centres sanitaris necessiten tenir «disponibilitat» per afrontar futurs rebrots. «Seran de més o menys magnitud, tot dependrà de la mobilitat de la ciutadania i de les mesures de prevenció, però n'hi haurà i hem d'estar preparats», alerta Vilaplana.

A més, els primers efectes del desconfinament per a treballadors no essencials s'acabaran de notar d'aquí una setmana. «Serà a partir de llavors quan es podrà fer balanç de la situació i quan el Govern espanyol haurà de decidir com gestiona el desconfinament de la resta de la població», explica. És per això que Vilaplana assegura que els hospitals estan «a punt» i admet que el rebrot hauria de ser molt «greu» perquè els centres sanitaris no poguessin donar l'abast. Finalment, remarca que la gestió del desconfinament s'hauria de «descentralitzar» i «caldria confiar més en els governs autonòmics».



Situació a l'hospital Trueta

Maria Àngels Rodríguez, portaveu del sindicat Comissions Obreres del Trueta, admet que la situació a l'hospital ha «millorat». D'una banda, s'està reprenent l'activitat a Urgències. «La gent està perdent la por a venir els hospitals si es troba malament, ja que veuen que no hi ha tants ingressats per COVID-19». D'altra banda, «cada cop hi ha més altes de pacients amb coronavirus a les UCIs», explica. Malgrat tot, insisteix en el fet de no «abaixar la guàrdia» i en la importància de mantenir UCIs obertes. A més, Rodríguez reclama més protecció per als sanitaris, sobretot amb mascaretes FFP3.

«És precipitat dir que al maig es podrà començar a desconfinar la població, personalment m'hauria esperat una setmana per comprovar si hi ha repunts considerables», explica. Finalment, aquesta setmana s'han començat a fer testos ràpids a treballadors de l'hospital. «Molts resultats donen negatiu, per tant, no són immunes. Cal tenir present que la fiabilitat de les proves és d'un 67% i si algú ha passat la malaltia amb pocs símptomes, no ha generat suficients anticossos per ser immunes», conclou. Ahir es va posar en marxa la planta 9a, que acollirà pacients amb COVID-19 crítics i semicrítics. La primera pacient va arribar a la planta cap al migdia.



«Falten més recursos»

El delegat de prevenció de riscos laborals de l'hospital Santa Caterina, Antonio Lama i el representant del comitè de la Xarxa de Salut Mental de l'Institut d'Assistència Sanitària, Jeroni Royo, també coincideixen en la millora de la situació al Parc Hospitalari però alerten de possibles brots i, per això, demanen més recursos perquè amb els que hi ha ara «no n'hi ha prou». Lama considera que s'haurien d'haver pres mesures «molt abans» i critica que «en proporció al nombre de treballadors, tenim menys equipaments de protecció individual que altres hospitals més grans i, de retruc, més sanitaris infectats».

Royo i Lama també posen en dubte la «fiabilitat» dels testos serològics que s'han començat a fer aquesta setmana. Finalment, Jeroni Royo considera que, «fins que no es trobi una vacuna no es tornarà a la normalitat». De fet, ahir l'OMS va alertar que el virus existirà «durant molt de temps» i «segueix sent extremadament perillós».