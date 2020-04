Un pare, sobre el desconfinament: «Em sembla poc concret»

En una Diada de Sant Jordi marcada pel confinament, no tot són flors i violes. Com tampoc ho és, segons en Xavier Villareal, la mesura que permet sortir al carrer als menors, concretada ahir pel Govern. Segons Villareal, pare d'una adolescent de 16 anys i una nena de 9 i membre de l'AMPA de l'escola Montfalgars de Girona, més enllà de la qüestió saludable de prendre l'aire hi ha una manca de resposta envers les necessitats socials: «La mesura de sortir al carrer és positiva perquè els toqui el sol [als nens], el problema és que no soluciona la manca de relacionar-se amb altres infants. És a dir, els tocarà el sol però no veig que hi hagi un objectiu real al darrere per sortir».

Segons Villareal, una altra qüestió a tenir en compte és l'edat, ja que «per als que tenen mainada petita, molt bé, però si són més grans, potser la seva passió no serà precisament anar a comprar el pa i menys ara que en plena adolescència els hi han tallat les ales», diu en al·lusió als menors de 14 a 18 anys, que poden sortir al carrer per fer encàrrecs per cobrir necessitats bàsiques o per treballar. «Em sembla poc concret. Hi hauria d'haver un objectiu més clar. Baixar i passejar està molt bé, però per molt que es moguin la mainada al final necessita socialitzar-se, el que troben a faltar són les activitats d'esbarjo, jugar al parc, les extracurriculars...», reflexiona Villareal, que conclou: «Al final, la que viu millor és la gossa».



Espais segurs

La mesura de desconfinament permetrà sortir de casa a 8,3 milions de nens arreu d'Espanya i que, fins ara, portaven cinc setmanes confinats. Tot i això, Patricia Melgar, doctora en pedagogia i professora de la Universitat de Girona, recorda que no és el mateix el tipus de relacions que un infant prioritza envers les d'un adolescent: «Potser per a un infant el passeig amb els pares ja serà gratificant, mentre que els adolescents, no tots, però en alguns casos tenen tendència a necessitar espais d'intimitat i són importants també els moments amb el grup d'iguals».

D'altra banda, Melgar posa èmfasi en el qual pot suposar el confinament per a menors que viuen situacions de violència: «Penso que el fet de sortir al carrer serà un punt important per als infants que conviuen en cases on hi ha violència, perquè en sortir s'obren a espais de no violència». Per a la pedagoga, la clau de tot plegat són els «espais saludables»: «A vegades un espai saludable és la família o una casa, i per alguns també ho és el carrer». En definitiva, segons Melgar, la mesura del govern preveu «l'aspecte més de salut, però no està pensada com a mesura que hagi de tenir en compte aspectes educatius», tot i això, subratlla que «si ens ubiquem en el plànol d'infants confinats en espais sense llum natural, o sense espais propis doncs sortir al carrer els hi incidirà positivament».

Finalment, des de l'Associació Espanyola de Pediatria assenyalen que cal deixar clar als més petits que sortir al carrer no representa una tornada a la normalitat tal com la coneixien.