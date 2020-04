La plantilla de la Policia Municipal de Girona suma almenys 23 positius

Les policies locals de les comarques gironines continuen fent tests per saber si els agents tenen coronavirus amb els aparells que els ha donat Dipsalut. A la capital gironina, ja serien almenys 23 policies que haurien donat positiu, tot i que l'Ajuntament manté el silenci exposant que només donarà les dades quan tots els agents hagin passat la prova. Hi ha uns 150 policies. Quinze dels agents haurien donat positiu el dimarts i aques dijous haurien estat vuit. La pluja de positius a les policies continua arreu de la demarcació.

En ocasions han provocat situacions com ara el tancament de la comissaria d'Anglès, tal com informava Diari de Girona en l'edició d'ahir. La instal·lació ha estat tancada durant quatre dies, després que un dels seus agents donés positiu i els companys agaféssin la baixa per precaució. Durant aquest temps, els mossos s'han fet càrrec de les funcions de seguretat al municipi.



L'Escala: comissaria compartida

A l'Escala ha passat una situació similar a la de Salt. Ambdós municipis tenen comissaria compartida amb els Mossos i una part dels agentsde la Policia Local ha donat positiu. A Salt són dotze casos i a l'Escala sis, fet que representa una cinquena part de la plantilla, formada per 32 agents. Com a Salt, els sindicats dels Mossos reclamen fer les proves PCR als Mossos, ja que s'ha determinat així en una sentència i perquè han estat en contacte amb policies infectats. Als dos municipis, els casos són tots asímptomàtics.

Si a Palamós hi ha 21 dels 41 agents estan de baixa (8 per haver donat positiu en coronavirus, 3 perquè les seves parelles estan infectades i 10 més, per temes diversos aliens a la pandèmia), a Roses, els tests de coronavirus practicats dimecres van acabar amb quatre positius i sis casos dubtosos, fet que ha provocat l'aïllament dels deu agents, xifra que representa un 25% de la plantilla actual.

També hi ha casos a Tossa, Caldes de Malavella, Llagostera, Blanes i Calonge, entre d'altres. A Banyoles, tots els testos han estat negatius tot i que hi ha dos agents confinats per haver estat en contacte amb algun infectat. A Figueres tampoc hi ha positius, tot i que dos agents ja haurien passat el virus, segons fonts del sindicat CSIF. A Ripoll i Sarrià no hi havia constància de cap cas.



Els vigilants, oblidats

Mentrestant, el president de CSIF, Rafa Sánchez, ja ha entrat una petició al Dipsalut, als vigilants municipals tal com s'estan fent als policies locals i lamenta que el col·lectiu és «oblidat» massa cops. Això sí, agraeix la predisposició de l'organisme de la per poder fer les proves del covid-19 als policies.