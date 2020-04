L'oposició negocia una moció de censura a l'Ajuntament de Calonge

L'actual pacte de govern a Calonge i Sant Antoni, format per ERC i Avancem, tindrà les hores comptades si acaben fructificant les converses entre tots els grups de l'oposició per firmar una moció de censura. De moment no hi ha res signat, però les negociacions entre Junts per Catalunya, PSC, l'antic regidor de Republicans -que fins fa poques setmanes estava a l'equip de govern-, CUP i PP estan molt avançades

La idea que hi ha sobre la taula és que els cinc grups de l'oposició votarien a favor de fer fora Esquerra i Avancem i almenys tres d'ells -Junts, PSC i l'ex de Republicans- formafrien el nou govern. La CUP es quedaria a l'oposició, mentre que el representant del PP està en dubte. Precisament, seria el regidor del Partit Popular el que podria donar la majoria absoluta al nou equip de govern, ja que amb ell s'arribaria als 9 edils necessaris.

Segons ha pogut saber Diari de Girona, hi ha molt malestar entre els grups de l'0posició per la gestió de l'Ajuntament, especialment en les àrees d'alcaldia i economia. Aquesta situació s'ha vist agrejada les darreres setmanes per la tasca de l'equip de govern al capdavant de la crisi del COVID-19, fet que ha accelerat les converses, sobretot després de la marxa del govern de l'antic regidor de Republicans, que va ser expulsat del partit el febrer passat.

En aquests moments l'alcaldia de Calonge està en mans de Miquel Bell-Lloch (ERC) que va guanyar les eleccions de l'any passat amb cinc regidors i va aconseguir apartar del càrrec a Jordi Soler (JxCat), que va quedar segon amb quatre representants. Esquerra Republicana va firmar un pacte de govern amb Avancem (2 edils) i Republicans (1). Es van quedar a només un regidor de la majoria absoluta, fins que es va trencar el govern fa una setmana.

L'exregidor de Republicans, Norbert Botella, va justificar la marxa del govern amb un comunicat dient que hi havia «inestabilitat, ineficàcia i desconfiança constatada» cap a ell i va criticar que se l'ha arraconat a l'hora de prendre decisions. Subratllava que l'ajuntament fa «una gestió econòmica i de personal nefasta», entre d'altres no portant a ple les ordenances fiscals o aprovant el pressupost «amb retard». Per Botella, però, la gota que va fer vessar el vas va ser assabentar-se que ERC i Avancem negociaven amb un grup de l'oposició d'esquenes a ell per arraconar-lo.

Botella també va criticar que «sempre» s'ha sentit «exclòs» amb la presa de decisions. «Hem vist com les propostes formulades al govern no es prenien seriosament, i com ERC i Avancem ens deixaven al marge de les decisions importants, establint una mena de govern paral·lel del qual Republicans en quedàvem exclosos», assegurava en el comunicat.