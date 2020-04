Les mascaretes no són obligatòries perquè «no tothom les pot fer servir»

El director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries (CCAES), Fernando Simón, ha descartat que ara per ara el Ministeri de Sanitat obligui a utilitzar de manera generalitzada les màscares com un mecanisme de prevenció, tot i que ha puntualitzat que sí en recomanen l'ús.

En la roda de premsa després de la reunió del Comitè Tècnic de Gestió del Coronavirus, l'epidemiòleg va defensar que Espanya, «amb algunes excepcions» compta amb equips de protecció individual «per a tothom». «Tenim prou estoc però l'hem d'utilitzar correctament», va argumentar.

Malgrat que va reconèixer que l'ús de mascaretes «pot reduir molt la transmissió de la malaltia», Simón va rebutjar fer-les servir de manera generalitzada, tot i que ha puntualitzat que «el debat no s'ha tancat». «No la pot fer servir tothom, (...) Una norma amb tantes excepcions és complicada», va reflexionar.

En qualsevol cas, va assenyalar que el Ministeri n'ha recomanat l'ús. «És molt desitjable que la gent en dugi. Però fer-la obligatòria no és fàcil. (...) Adquirir l'hàbit d'utilitzar-la i entendre que forma part d'una mesura perquè no ens trobem en una situació normal és important», va apuntar.

Pel que fa a l'ús de guants, va insistir que cal tenir molta cura. «Pot generar problemes importants. Serveix quan tenim la certesa que no ens anirem tocant la cara. Però per a la vida diària és complicat que una persona no toqui una superfície potencialment infectada», va afirmar.

Per això, va demanar als ciutadans que optin per dur-los que en siguin «molt conscients». «També cal ser capaços de desfer-se'n de manera adequada perquè no suposin un risc.

Són una mesura més de protecció però cal tractar-los amb compte. És molt més important rentar-se les mans que els guants», va concloure.



Distribució en farmàcies

Des del passat 20 d'abril, les farmàcies distribueixen la comanda del Govern català de mascaretes a la població. La primera mascareta és gratuïta i les farmàcies en poden dispensar una per persona cada set dies mostrant la targeta sanitària CatSalut.

Un cop s'hagi lliurat la primera mascareta, se'n podran adquirir per 0,76 cèntims. Es dona prioritat a les persones vulnerables, bé treballadors que s'hagin de desplaçar o d'altres que presentin problemes o símptomes respiratoris.