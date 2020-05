JxCat de Lloret expulsa el PSC del govern i pacta un tripartit amb no adscrits i ERC

Junts per Catalunya ha cessat el regidor del PSC, Francisco Pastor, de l'equip de govern de Lloret de Mar i ha pactat un tripartit amb ERC i els quatre regidors no adscrits que ara ja formaven part del mateix. Així ho van confirmar ahir l'alcalde de la localitat, Jaume Dulsat, a Diari de Girona, qui va avançar que ja ha firmat el decret de cessament i va explicar els motius d'aquesta decisió. «Amb el trencament del PSC, dins l'equip de govern estàvem arrossegant una situació anòmala que calia solucionar», va remarcar Dulsat, qui va explicar que tot el procés s'ha allargat en el temps a causa de la declaració de l'estat d'alarma. «La nostra prioritat és la crisi sanitària, però ara hem cregut que era un bon moment per consolidar el pacte perquè comença el desconfinament», va afegir.

Sobre la decisió de pactar amb els no adscrits i ERC, el batlle va precisar que des de JxCat buscaven «una majoria estable per poder seguir treballant amb els projectes oberts». «Ha pesat molt el factor numèric», va reconèixer Dulsat.

Per la seva part, Pastor va assegurar que el cessament no el va «sorprendre» però sí que ho va fer el moment escollit. «M'ha sorprès que en plena crisi sanitària, la prioritat sigui refer l'equip de govern quan haurien de ser unes altres», va criticar Pastor, qui va afegir que la decisió l'ha «decebut bastant» sobretot tenint en compte que la relació amb l'alcalde els últims mesos «ha estat bona». «Que hagi escollit governar amb trànsfugues no és positiu, però és política i entenem el joc», va puntualitzar.

El març passat, quatre dels cinc regidors del PSC -Lara Torres, Arantxa Jimenez, Eduardo López i Cristian Fernández- van abandonar la formació i van passar a ser no adscrits després de criticar en bloc la gestió del partit feta per Pastor i de ser suspesos de militància. Aquest trencament ja va evidenciar la necessitat dels neoconvergents de reformular l'equip de govern per mantenir la bona entesa entre els seus membres i seguir mantenint la majoria absoluta amb onze regidors.

Un pacte amb Pastor obligava a JxCat a buscar el suport de, com a mínim, dos grups municipals més. Optar pels quatre edils no adscrits en canvi, els permetia obrir de nou la porta als tres regidors d'ERC. De fet, després de les eleccions municipals, els neoconvergents volien repetir el tripartit del mandat anterior amb el PSC i ERC. Els socialistes però, s'hi van negar, i finalment el partit de Dulsat va optar per pactar amb el de Pastor per assegurar-se la majoria absoluta.

Fins ara, Pastor ocupava el càrrec de primer tinent d'alcalde i de regidor d'Educació, de relacions laborals i de serveis relacionats amb persones amb capacitats diferents.

Per la seva part, ERC va assegurar que han acceptat entrar a formar govern amb «la voluntat de sumar» i d'aconseguir un «govern fort», després del trencament del grup municipal del PSC. «Entrem amb el convenciment que farem les coses bé i que tenim dos mandats anteriors que ens avalen», va ressaltar el portaveu de la formació, Jordi Orobitg, qui serà tinent d'alcalde i portarà les àrees de Promoció econòmica, Gestió forestal, Pla operatiu i Emergència climàtica. Respecte als altres dos regidors republicans, Albert Fernández assumirà Educació i Jennifer Pérez serà tinent d'alcalde, i portarà Igualtat, Salut i Habitatge.