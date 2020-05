Els contagis en residències d'avis gironines creixen el 30% en una setmana

El nombre de contagis de coronavirus a les residències geriàtriques gironines va augmentar de forma important durant la darrera setmana. Entre el divendres 24 d'abril i el divendres 1 de maig es van detectar 324 nous casos positius confirmats, el que euposa un augment del 30,17% i situa la xifra total en 1.398. A més, s'havien detectat 882 nous casos sospitosos en aquest centres, un 51,01% més. L'última setmana, doncs, entre positius confirmats i casos sospitosos n'havien sumat 1.206, que suposaven un augment del 43,3%.

La xifra d'afectats a les residències no deixen d'augmentar, però, i les facilitades pel Departament de Salut ahir a la nit apuntaven que ja es comptabilitzaven 1.421 diagnòstics positius en residències d'avis, amb fins a 2.876 casos sospitosos, 111 més que el dia anterior.

De les 623 morts que hi ha hagut a les comarques gironines des de l'inici de la pandèmia, tenint en compte tant els casos positius com els sospitosos, 156 s'han produit en residències d'avis. De fet, dissabte van registrar-se només dues noves defuncions, i ambdues van tenir lloc en aquests centres. Ahir es van registrar 8 noves morts, cap a residències.

La situació als hospitals, en canvi, tendeix a relaxar-se. Ahir va caure, per cinquè dia consecutiu, el nombre de pacients infectats de COVID-19. En total, hi ha 425 persones hospitalitzades, quinze menys que dissabte. Es tracta del nombre d'ingressats més baix als hospitals gironins des del 31 de març, quan que Salut va començar a informar d'aquestes dades. D'aquests, 47 pacients segueixen en estat greu.

A més, el nombre de treballadors de l'àmbit de la salut infectats de COVID-19 també segueix baixant. Ahir quedaven encara 226 sanitaris afectats, 24 menys que el dia anterior. El pic va ser el 9 d'abril, amb 548 afectats.

Per hospitals, els centres gestionats per la Fundació Salut Empordà, a l'Alt Empordà, van registrar un nou cas positiu per coronavirus, de manera que ja han arribat als 300 casos des de l'inici de la pandèmia. A més, van tenir una nova alta hospitalària, que suma un total de 146 acumuldes, i no van lamentar cap nova defunció, de manera que el nombre es manté estable en 24. Pel que fa a professionals sanitaris, s'han produït un total de 95 casos positius, dels quals 88 ja han superat la malaltia i s'han pogut reincorporar.

Al Baix Empordà, l'hospital de Palamós continua tenint 16 pacients ingressats per coronavirus mentre que 6 estan pendents dels resultats. Fins a dia d'avui, hi ha hagut 18 defuncions i 110 altes. Pel que fa al personal mèdic, actualment hi ha 41 treballadors afectats pel coronavirus, vuit menys que el dia anterior. Dos d'ells es troben ingressats. A més, 2 sanitaris estan aïllats a l'espera de resultats. Al centre Palafrugell Gent Gran s'ha donat una nova alta mèdica i hi ha 33 persones afectades.

Finalment, a l'hospital de Blanes es van produir ahir dues noves altes mèdiques, de manera que queden 10 pacients ingressats per coronavirus. El nombre de sanitaris positius dels centres de la Corporació de Salut del Maresme i la Selva es manté en 19.