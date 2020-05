Més de 150.000 afectats per ERTO es poden quedar sense cobrar l'atur aquesta setmana

Més de 150.000 afectats per Expedients de Regulació Temporal d'Ocupació (ERTO) a Catalunya podrien quedar-se sense cobrar la prestació d'atur aquesta setmana, segons ha dit el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani. La setmana passada el Departament va assegurar que fins a mig milió de catalans podien podrien no rebre el subsidi per desocupació però el titular de Treball ha actualitzat la xifra aquest dilluns basant-se en les últimes informacions del servei estatal d'ocupació (SEPE). La Generalitat ha habilitat una ajuda d'urgència de 200 euros per les persones que no han rebut encara una prestació. Segons ha anunciat, ja han rebut 70.980 sol·licituds i començaran a pagar-ne 15.415 entre dimarts i dimecres.

