El misteri de l'escultura trobada a l'Onyar: de la Sala del Cel al fons del riu

Es van coneixent més detalls de l'escultura que reprodueix un fragment de l'Èxtasi de Santa Teresa, de Bernini, trobada diumenge al riu Onyar. El més probable és que es tracti d'una rèplica creada per l'artista gironí Jordi Mitjà, que en va preparar diferents peces metàl·liques per una performance a la Sala del Cel. Una d'aquelles peces la va acabar regalant al fotògraf Xavi Montojo, que vivia en una de les cases que donen al riu Onyar, just al costat d'on es va acabar localitzant l'escultura.



La pista la donava Agustí Pericay en un comentari a Facebook. En declaracions a aquest diari confirma la història i explica que a Montojo li va desaparèixer l'escultura cap a l'any 1997 o 1998. "O algú li va prendre i després la va llançar perquè li pesava molt, o en alguna festa, algú la va acabar llançant per la finestra".



L'artista Jordi Mitjà explica que va realitzar aquestes peces per a la Sala del Cel i que en va acabar regalant una a Montojo. Tot i que no l'ha vist i no l'ha pogut tocar, i per tant no pot confirmar al 100% que sigui la rèplica que ell va crear, dona versemblança a la història que explica Pericay.



De confirmar-se, s'acabaria d'ensorrar la hipotesi inicial que podria tractar d'una peça del segle XVIII o anterior, segons va explicar l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas.



Francesc Miralpeix, professor d'Història de l'Art de la UdG, descartava aquest dilluns al matí que la peça fos tan antiga i apuntava que es tractava d'una reproducció d'un fragment de l'Extasi de Santa Teresa de Bernini. És la mateixa opinió que ja va expressar el mateix diumenge a aquest diari Jaume de Córdoba, professor d'escultura de la facultat de Bellles Arts de la UB.



Miralpeix, a més, recordava que "no és la primera vegada que a Girona apareix un cap semblant, en forma de màscara mortuòria i amb l'aparença de la Santa Teresa de Santa Maria della Vittoria de Roma". I afegia, que "el Museu d'Història de Girona en té un de guix entre els seus fons, segurament provinent de l'antiga escola de dibuix de la ciutat, reconvertida en Escola de Belles arts i Oficis".







La Dama de l'Onyar

Aquest dilluns al matí, el Museu d'Història ha explicat en un missatge a les xarxes socials que "La Dama de l'Onyar" serà "estudiada per a persones expertes que procuraran treure l'entrellat de què és i d'on ve". I afegia: "Sigui el que sigui, el cert és wue aquest rostre femení i misteriós aporta metàfora i simbolisme als temps difícils que vivim i, posa de manifest com d'important n'és la cultura per a la supervivència de la societat. Gràcies als veïns per l'alerta i a tothom que ens ha ajudat a rescatar-la. Seguim treballant pel patrimoni ciutadà"