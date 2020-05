Girona compra una nau per 613.000 euros per guardar-hi material de cultura popular

L'Ajuntament de Girona ha comprat una nau al barri del Pont Major per guardar-hi material de cultura popular i tradicional. La junta de govern local ho va aprovar ahir. La compravenda s'ha fet a través d'un concurs i la proposta de l'empresa Abbey World SL és la que ha guanyat. La nau es compra per poc més de 613.318.000 euros (IVA inclòs). Té gairebé 1.000 metres quadrats, consta d'un pati annex i servirà per emmagatzemar-hi, principalment, les carrosses i el vestuari de la Cavalcada de Reis. Fins ara, aquest material es guardava en una nau de propietat privada. Es tracta d'un immoble situat al carrer de l'Illa de Formentera número 40 del barri de Pont Major.



La importància de les tradicions

L'alcaldessa, Marta Madrenas, diu que la inversió demostra «la importància» que l'equip de govern dona «a les tradicions i el suport a les entitats que hi treballen». L'alcaldessa destaca que es tracta d'una inversió «molt necessària» per mantenir en bones condicions tot el material de cultura popular de què disposa tant l'Ajuntament i com altres entitats. «Ara ho podrem posar tot en un espai únic de propietat municipal, que en facilitarà la gestió», ha dit Marta Madrenas. «Era una inversió necessària perquè el món de la cultura popular de la ciutat tingués un espai com es mereix, i es tracta d'una demostració més de la importància que, com a govern, donem a les nostres tradicions i del suport a les entitats que hi treballen», hi ha afegit.

L'immoble està format per dues finques independents: l'edifici de la nau i un pati annex. Concretament, la nau té 994,28 metres quadrats de superfície construïda i el pati, 348,84 metres quadrats.

En aquest nou espai municipal s'hi guardarà el material de diferents entitats culturals de la ciutat, principalment els elements de la Cavalcada dels Reis. Així, en aquest indret hi haurà espai per guardar les carrosses, el material d'atrezzo i el vestuari. Fins ara, aquests elements es guardaven en una nau privada.