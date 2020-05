24 hores per acabar amb el foc que ha destrossat una empresa de Sarrià

Confinament per incendi. Els veïns propers al foc d'una nau de Sarrià van veure's obligats a tancar-se a casa amb les finestres barrades, no per la COVID-19, sinó pel risc del fum i les explosions de «petites bombones de gas». Una quarantena de veïns van ser desallotjats divendres preventivament i ahir al migdia van poder tornar a casa.

es flames i la columna de fum negre de divendres al vespre a Sarrià de Ter van deixar pas a una fumata blanca ahir al matí, quan una vintena de dotacions de Bombers encara treballaven per extingir del tot l'incendi a la nau de recuperació de residus Auladell, a l'avinguda de França. No van poder apagar-lo fins ahir al vespre, 24 hores després d'iniciar-se. Un dels primers a veure la tornada a la calma va ser Noel, que regenta un obrador de pastisseria a menys de 500 metres de la indústria de reciclatge. «Quan he vingut al matí, cap a dos quarts de sis, clarejava una mica i ja es veia aquest fum blanc», va explicar, ahir, a Diari de Girona.

El vespre anterior, en canvi, havia vist com les flamarades s'enfilaven a uns «15 metres ben bons» fins que se'n va tornar cap a casa, a la una de la nit, quan ja havien aconseguit estabilitzar el foc i «semblava que afluixava», tot i que, relata, «encara es podia veure foc molt vermell». A banda del foc, hi va haver algunes explosions provocades per «petites bombones de gas», que, segons va informar l'Ajuntament, amb l'escalfor van esclatar.

«Se sentien moltes explosions, però allà a tres quarts de dotze vam sentir una explosió molt forta, ens vam espantar», explica Núria Bosch, veïna de Sarrià de Ter des de fa gairebé 22 anys. «Era un fum que sortia com espuma, però ben negre. Jo no havia vist mai una cosa així de tan a prop, era espectacular», assenyala. El vent es va emportar el fum cap al nord, passant per sobre del barri de Pla d'Horta i prenent direcció Sant Julià de Ramis, i això va fer que les cases del costat de Pla dels Socs no sentissin olor de sutge fins l'endemà al matí, quan va canviar la direcció del vent i es va veure el fum blanc pels carrers.

Els habitatges per on passava el vent no van escapar-se de la cendra, i alguns van quedar ben coberts, com el de l'Aleix, de 13 anys. «A casa tot va quedar ple de cendra, a tot arreu, al jardí, a les finestres, als balcons», destaca.

Afortunadament, l'incendi no es va saldar amb cap víctima –només danys materials en el propi recinte de l'empresa afectada. En l'extinció hi han treballat 29 dotacions durant la nit i dissabte al matí una vintena més en va prendre el relleu. «Per sort no hi ha hagut cap dany personal», destacava a aquest diari l'alcalde, Narcís Fajula.



Tercer confinament de l'any

A la mateixa hora que donaven l'incendi per tancat, ahir a la una del migdia, el consistori va anunciar que es tornaven a obrir els carrers de la zona. «Les famílies desallotjades ja poden tornar a casa seva», van difondre des del canal de Telegram.

Amb l'alerta del foc, havien desallotjat una quarantena de veïns del carrer Riba, justament els mateixos veïns que ja havien hagut de marxar amb les riuades del temporal Gloria, ja que és la «zona més baixa de tot el municipi», va indicar Fajula. A més, també havien tancat els carrers Gelida i Sant Joan les Fonts, i tots els veïns van haver de confinar-se a casa amb les finestres barrades –aquest cop ni pel Gloria ni per la covid-19, sinó pel fum i el risc que comportaven les explosions–, i tampoc hi deixaven accedir a ningú, ni a aquells veïns a qui l'incendi els havia enganxat fora de casa.

De fet, un veí de prop de la nau va trobar-se al matí amb un tros de metall al jardí, que atribueix a una de les explosions. Ahir a primera hora de la tarda, però, ja es podia circular amb normalitat per tots els carrers del municipi, inclosa l'avinguda França en tots dos sentits.



WhatsApp i Telegram

L'alerta del foc es va donar entre les set i les vuit del vespre. «Estava passejant el gos, era un quart de vuit», indica Xevi Sagué, que fa cinc anys que viu al barri del Pla dels Socs. «Va començar a sortir una columna de fum i res, amb pocs minuts, deu o quinze, va quedar totalment encès, de cop. Va ser molt ràpid», relata.

En un grup de WhatsApp de centenars de veïns del barri es van anar avisant i alertant, i van trucar de seguida als Bombers, que abans de les nou ja havien rebut 87 avisos al telèfon 112.

A més, tots els veïns podien tenir a mà la informació municipal actualitzada a les xarxes. «S'ha de reconèixer que el canal de l'Ajuntament per Telegram ens ajuda molt, ens comunica la situació i dona instruccions», destaca Sagué. A banda de demanar tancar les finestres i quedar-se a casa, el consistori va alertar de possibles talls de llum i de la baixada de pressió de l'aigua, ja que els Bombers l'estaven utilitzant per extingir el foc. Finalment, però, els talls de llum es van patir en cases allunyades dels fets, fins i tot en altres municipis com Sant Julià de Ramis, pels talls fets per seguretat en línies d'alta tensió.