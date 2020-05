Girona estudia doblar el número de parades al mercat de la Devesa

L'Ajuntament de Girona va prendre la temperatura al mercat de marxants de la Devesa per estudiar si és possible ampliar els espais a dins del parc per tal que puguin ubicar-s'hi més parades respectant la distància social i sense causar cap impacte negatiu en el paratge protegit.

La tinent d'alcaldia de Promoció Econòmica, Glòria Plana, va explicar ahir que estan estudiant si dimarts i dissabte vinent pot haver-hi el doble de parades multisectorials. Ara mateix, es permet que hi hagi totes les parades de fruita i verdura (el 15% de tots els marxants) i un 25% de la resta, sobretot roba). Si es confirmés la viabilitat, això voldria dir que el número de parades multisectorials presents ja podria ser del 50% respecte a la xifra que hi havia abans de la pandèmia.

32 parades de 40 possibles

La selecció de les parades que poden exercir segons el dia depèn del seu número. La llista es divideix en quatre i es té en compte si són xifres parells o imparells. En el mercat del dimarts, s'hi permetia la presència de 32 parades multisectorials i van ser-hi 22. Aquest dissabte (hi ha més capacitat que els dimarts), se'n permetien 40 i van ser-hi 32. Sempre, a més a més, de totes les de fruita i verdures.

Glòria Plana va explicar que es reunirà amb les tres associacions de marxants per estudiar la viabilitat d'ampliar la longitud del mercat ocupant camins amples del parc de la Devesa que habitualment no s'utilitzen per al mercat bisetmanal. La regidora de Promoció Econòmica, però, vol deixar clar que caldrà mantenir escrupulosament la seguretat i la distància social per preservar la salut tant dels clients com dels paradistes. «No vull cap acumulació de persones», va insistir. També va advertir que un possible desplegament en altres passejos interiors de la Devesa haurà d'evitar al màxim l'impacte que pot patir el parc.

Les tres associacions de marxants que tenen parades al mercat de Girona volen que puguin tornar a vendre a la Devesa totes les parades. El grup municipal del PSC també ha demanat «ampliar l'espai del mercat de la Devesa perquè no quedi cap paradista despenjat».

Tot plegat és un debat i una situació que es manté perquè la ciutat de Girona, com tota la regió sanitària, està en la fase 1 de la desescalada. Un cop es passi a la fase 2, la problemàtica i les solucions poden variar.