Trucs per fer pa casolà al microones

Fer pa casolà s'ha convertit en l'última moda tant per als amants de la cuina com per als 'cuinetes'. Durant aquest confinament són molts els que s'han posat mans a l'obra i han intentat fer el seu propi pa a casa, amb millors i pitjors resultats.

Preparar una barra de pa casolà no és tan complicat com pot semblar i hi ha diverses receptes que ens ajudaran a fer-ho. Entre elles, una per a fer pa casolà ajudant-nos de microones.

A continuació, et mostrem com fer pa casolà al microones:

Ingredients:

- Llevat fresc

- Una mica de sucre

- Un got de llet

- 250 grams de farina de força

- Mantega

- Una mica de sal

Preparació:

El primer pas per preparar aquesta recepta de pa casolà al microones és barrejar el llevat i el sucre amb la llet. Prèviament, haurem escalfat una mica la llet perquè estigui tèbia al barrejar.

En un altre bol barrejarem la farina, la mantega fosa i la sal. Posteriorment, unirem les dues barreges fins que aconseguim una massa homogènia.

Deixarem reposar la massa sobre fins que veiem que aquesta ha duplicat la seva grandària.

En aquest moment, ja podrem començar a pastar i, després, col·locar la taula en un recipient apte per a microones. Prográmalo a potència mitjana durant 10 minuts i, passat aquest temps, treu-lo i torna a pastar.

Torna a donar-li el toc final altres 10 minuts més al microones i ja tindràs llest el teu pa casolà.