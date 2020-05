Com preparar un brownie

El brownie de xocolata amb nous és un d'aquests pastissos que, normalment, agrada a tota la família. Encara que pel seu sofisticat aspecte pugui sembla una elaboració complexa, la veritat és que es pot cuinar d'una forma relativament senzilla.

Per ajudar-te a preparar aquest deliciós postres et portem una senzilla recepta per cuinar un brownie de xocolata amb nous. ASEMAS, si vols pots consultar més receptes a la nostra secció de gastronomia.

- 300g de mantega

- 350g de sucre

- 400g de xocolata (200g xocolata negra i 200g xocolata amb llet)

- 5 ous

- Una cullerada d'essència de vainilla

- Una mica de sal

- 150g de farina de blat

- 100g de nous

Així es prepara un brownie de xocolata amb nous:

- En una cassola ona posem a fondre la mantega a foc suau i quan estigui rebutja incloem la xocolata trossejada fins que es fongui.

- Quan aquest la xocolata completament fos tirem el sucre a la barreja i vam batre amb unes varetes enèrgicament perquè es barregin. Pot semblar que la barreja està tallada i grumollosa, però aquesta textura canvia a l'afegir la farina.

- Deixem temperar la mescla el temps necessari i incloem els ous a poc a poc. És important que no estigui calenta la barreja perquè podrien quallar els ous. Afegim l'essència de vainilla.

- Preescalfem el forn a 170 º i tamisem la farina i la sal i l'afegim a la barreja. La barregem mitjançant una espàtula amb moviments envoltants per evitar que entri molt aire a la massa de xocolata. Finalment tirem gairebé totes les nous, però ens reservem un grapat per afegir-les a al final.

- Folrem una safata o motlle d'uns 20x30 cm amb paper de forn i aboquem la massa en ell. Donem uns cops contra la taula perquè s'assenti la massa i treure-li l'excés d'aire. Li afegim el grapadet de nous que ens faltaven i el fiquem a el forn a mitja alçada a 170 º uns 35 o 40 minuts, perquè quedi una mica cru.

- Si punxem amb un pal i surt una mica brut el Brownie ja estarà fet, perquè així queda més sucós i res sec. Si ho volem més quallat ho deixem 5 minuts més al forn i Llest!