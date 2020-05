Costes comença a reparar el passeig d'Empúries afectat pel «Gloria»

Costes va començar dimarts a reparar el tram del passeig d'Empúries que es va ensorrar durant el temporal Gloria davant la platja del Portitxol. Els treballs havien començat abans de Setmana Santa però van quedar aturats amb l'establiment de l'estat d'alarma. Ara es reprenen i es cacula que estaran enllestits a finals de juny.

L'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va aprofitar la visita a les obres per demanar més inversions en un dels espais més emblemàtics de la Costa Brava. «La zona d'Empúries és un dels espais més emblemàtics del país i cal que s'estableixi una aposta en què participin totes les administracions implicades», va apunta l'alcalde de l'Escala. D'altra banda, l'Ajuntament de l'Escala s'estan fent càrrec d'altres millores al passeig amb la substitució de tanques perimetrals malmeses de fusta.

Els treballs que s'estan portant a terme consisteixen a enderrocar el mur que va quedar afectat i refer-lo de nou, una mica més enrere. Així, segons van informar, guanyen superfície a la platja i alhora intenten minimitzar els efectes de futurs temporals. Els treballs inclouran el reforç de la base de la duna litoral per evitar que continuï retrocedint.

El tram enfonsat se situa a una de les platges més concorregudes d'Empúries, la del Portitxol. A peu d'aquesta platja hi ha un hotel. A la visita d'obres, en què hi van participar representants municipals i del servei de Costes i en què l'alcalde de l'Escala, Víctor Puga, va instar a reprendre els contactes per trobar noves inversions de millora al passeig, tant pel que fa al paviment i l'enllumenat, com a l'estat de les platges. En aquest sentit, el consistori va demanar que s'estudiés el motiu pel qual algunes platges de la zona d'Empúries han anat perdent part de la sorra i quines actuacions caldria fer per tal de millorar la situació.

L'Ajuntament de l'Escala també ha assumit des de fa unes setmanes els treballs de millora de les tanques de separació i protecció de la duna litoral del passeig d'Empúries.En aquests treballs, l'Ajuntament invertirà uns 300.000 euros.