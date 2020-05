Girona se situa en el top 20 dels grans municipis amb la renda més alta d'Espanya

Girona i Salt viuen de costat, però mostren les dues cares de la moneda de la distribució de la riquesa a les comarques gironines. Els de la capital tenen una renda mitjana neta de 13.527 euros, gairebé 5.000 euros més que un ciutadà de Salt (8595 euros de renda mitjana). Són dades dels Indicadors Urbans publicats aquesta setmana per l'Institut Nacional d'Estadística corresponents a l'any 2017 i que contemplen la capacitat de despesa dels habitants dels municipis de més de 20.000 habitants un cop han complert amb les seves obligacions fiscals.

Girona se situa com el 17è gran municipi de l'Estat amb major renda, mentre que Salt cau a la part baixa del rànquing. No obstant això, la seva renda és encara un 25% a la de la població amb menor renda: Níjar (Almeria), on cada ciutadà disposa d'una capacitat de despesa anual de 6.755 euros.

Dels altres sis municipis gironins que superen els 20.000 habitants, destaca la renda mitjana neta per habitant d'Olot (12.540 euros). A continuació se situen Blanes (11.066), Sant Feliu de Guíxols (10.701), Palafrugell (10.175), Figueres (10.104) i Lloret de Mar (9.596).

Pozuelo d'Alarcón (Madrid), Getxo (Biscaia) i Boadilla del Monte (Madrid) són els municipis més grans de 20.000 habitants més rics amb una renda neta mitjana anual per habitant de 25.903 euros, 20.147 i 20.103 euros.

El quart municipi més ric és Sant Cugat de Vallès (Barcelona) amb 19.591 euros, i, després d'ell, se situen altres sis localitats madrilenyes Las Rozas (19.202), Torrelodones (19.041), Alcobendas (18.925), Tres Cantos (18.227) i Villaviciosa d'Odón (17.294). Per trobar la primera capital de província cal baixar fins al lloc número 11 on es troba Sant Sebastià (17.187). Madrid (15.930), Barcelona (15.755), Bilbao (15.137) i Girona (13.527) també estan entre les 25 primeres.

La publicació Indicadors Urbans de l'INE recull informació sobre les condicions de vida d'un determinat nombre d'àrees territorials per conèixer i mesurar la seva qualitat de vida.