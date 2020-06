La Policia de Platja d'Aro dispara al cotxe d'un fugitiu d'un assalt

Una imatge de la carretera C-31, per on va marxar el fugitiu en direcció Girona.

Una imatge de la carretera C-31, per on va marxar el fugitiu en direcció Girona. pere duran

Persecució policial amb tret inclòs a Platja d'Aro. La Policia Local va disparar ahir dilluns contra el cotxe d'un fugitiu, a qui els agents van detectar rondant pel municipi gràcies a les càmeres de videovigilància. El sospitós conduïa un descapotable que havia robat el dia abans a Roses, després d'assaltar la seva propietària amb una escopeta de canons retallats mentre la dona caminava pel passeig marítim de Santa Margarida. A Platja d'Aro, quan es va veure descobert, el fugitiu va envestir un cotxe policial de paisà i va obligar un agent a fer servir l'arma per evitar que els disparés. L'home va protagonitzar una persecució per la C-31 en direcció Girona, però a partir de llavors la policia va perdre-li la pista.

El diumenge passat, el lladre va assaltar una dona a Roses. Eren cap a les cinc de la tarda i la víctima, que té uns 70 anys, estava passejant el gos per la zona de Santa Margarida. L'assaltant, que parlava francès, va amenaçar la víctima amb una escopeta de canons retallats i li va prendre la bossa de mà. Tot seguit, el lladre va fugir amb el cotxe de la dona, un descapotable de color negre, que tenia aparcat a la zona.

El lladre es va fer fonedís, però dilluns les càmeres de videovigilància que hi ha instal·lades a Platja d'Aro el van detectar circulant pel municipi. Primer va ser al matí, però el fugitiu va tornar a marxar-ne de seguida.

A primera hora de la tarda, però, el lladre va tornar al municipi baix-empordanès. Les càmeres de seguretat el van captar entrant a l'aparcament gratuït que hi ha al costat de l'avinguda Castell d'Aro, on es fa el mercat municipal. Passaven pocs minuts de les dues de la tarda.

Els efectius de la Policia Local es van mobilitzar per atrapar-lo i el van aconseguir mig acorralar a l'aparcament. Un cotxe logotipat va tallar-li la fugida i un altre de paisà se li va posar al darrere. El fugitiu, però, va fer marxa enrere i va envestir el cotxe amb els agents de paisà.

La patrulla uniformada, que havia baixat del vehicle, va veure com el lladre premia l'accelerador i es posava la mà a la cintura. Com que els agents sabien que el fugitiu anava armat, i per evitar que els atropellés, va ser aleshores quan un dels policies va disparar un tret contra el cotxe.

El fugitiu, un home jove i prim i que duia posada mascareta quirúrgica, va fugir de l'aparcament a tota velocitat i va anar en direcció a la carretera C-31. L'home va agafar l'autovia en direcció cap a Girona i va protagonitzar una persecució amb els agents de la Policia Local seguint-lo. Al final, però, el lladre es va aconseguir escapar i en aquests moments els Mossos d'Esquadra encara l'estan buscant.