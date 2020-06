Tres encaputxats atraquen un estanc de Girona a punta de navalla

Tres encaputxats van atracar, dissabte al migdia, un estanc de Girona després d'empènyer, colpejar i amenaçar un dels treballadors amb una navalla. Els lladres es van endur els diners de dues caixes enregistradores i tabac i van fer destrosses al local.

Segons va explicar el responsable de l'estanc, situat al barri de Sant Narcís de Girona, els fets es van produir el passat 6 de juny a dos quarts de dues del migdia. Aprofitant que en aquell moment no hi havia cap client dins l'establiment, les tres persones van entrar tapades amb gorres, mascaretes i dessuadores i van empènyer, colpejar i amenaçar un dels dos treballadors que hi havia a l'estanc amb una navalla. Els lladres van arrencar dos ordinadors i dues caixes enregistradores que van colpejar per tal d'extreure'n els diners. Durant la maniobra van causar nombrosos desperfectes al terra del local.

Mentrestant, l'altre treballador, que es trobava a la part interior de l'establiment, va poder avisar els Mossos d'Esquadra. Tot i això, els lladres -que van actuar en menys de tres minuts- van fugir amb la recaptació i amb diverses caixes de tabac. El propietari del local ja ha presentat la denúncia als Mossos d'Esquadra, que tenen la investigació oberta.

Aquest és el tercer atracament en un estanc que es produeix en els darrers mesos a Girona. El primer es va produir el 20 d'abril a la Rambla de Girona, on un encaputxat va robar els diners de la caixa enregistradora després de ferir amb arma blanca una treballadora i l'amo de l'estanc. El lladre, que anava cobert amb un mocador, va aconseguir fugir. L'home encara no ha estat detingut i els Mossos mantenen la investigació oberta.

El segon cas es va produir el 22 d'abril, també al barri de Sant Narcís, on tres nois encaputxats de 17, 18 i 19 anys van amenaçar amb navalles una treballadora de l'estanc i van forçar la màquina enregistradora. Tot i que van aconseguir fugir del local, tots tres van ser detinguts el mateix dia pels Mossos d'Esquadra.