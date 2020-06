Les novetats de Netflix per a aquest estiu

Els més cinèfils i seriòfils estan d'enhorabona. La plataforma de streaming Netflix està davant d'un estiu ple de noves estrenes que, sens dubte, faran les delícies de tots els que gaudeixen del millor producte audiovisual.

En els propers mesos estivals, Netflix prepara un seguit de novetats entre les que destaquen algunes molt esperades per al gran públic. Repassem les més ressenyables d'elles:



365 Days (365 DNI)

Estrenada recentment en aquest mes de juny, ha batut rècords a la plataforma alçant-se de manera fulgurant als llocs més alts de el rànquing del més vist.

Qualificada com les '50 ombres de Grey 'polonès, les seves escenes de sexe i passió no han passat desapercebudes per als espectadors, que l'han convertit en un autèntic fenomen audiovisual i en una de les estrenes més comentats en xarxes socials.



Dark (temporada 3)

El 27 de juny, una data molt especial per a aquells que segueixen la sèrie (i no explicarem més per no fer spoilers) és el dia triat per a l'estrena del tercer lliurament de la sèrie alemanya de misteri.

S'espera que aquesta sigui l'última tanda de capítols d'aquesta exitosa producció alemanya, tota vegada que els seus creadors han promès que es respondrà a tots els enigmes i preguntes obertes.

Les noies del cable (temporada 5 - Part 2)

Una de les sèries espanyoles més seguides arriba al seu final. Després d'un inici de temporada estrenat a principis d'any, el 3 de juliol arriben els últims 5 capítols a manera de comiat.

Guanyadora d'un Premi Ondas i amb un espectacular elenc que va proporcionar un Premi Platí a Blanca Suárez i un Premi de la Unió d'Actors a Ana Polvorosa, la ficció dirà adéu per sempre amb aquesta última tanda d'episodis.

Maleïda

Després de protagonitzar '13 reasons why ', Katherine Langford torna a Netflix el 17 de juliol amb aquesta sèrie d'inspiració medieval basada en el best-seller homònim del "New York Times" que es basa en la llegenda del Rei Artur.

A 'Maleïda', Langford interpreta Nimue, una jove amb un misteriós do, que està destinada a ser la poderosa Dama del Llac. Després de la mort de la seva mare, Nimue emprèn un viatge per trobar a Merlín i donar-li una antiga espasa, i troba un company inesperat en el mercenari Artur.

The Umbrella Academy (temporada 2)

La sèrie basada en els còmics de Gerard Way i Gabriel Bá, que torna a Netflix el 31 de juliol, segueix als nens disfuncionals de Hargreeves mentre es reuneixen per resoldre les sospitoses circumstàncies de la mort del seu progenitor.

Una de les preguntes persistents abans de la temporada 2 de The Umbrella Academy va ser quan ses va deixar als germans superpoderosos, que van ser teletransportados des de la Lluna ara destruïda, fins a un destí i temps desconeguts. Netflix ha revelat tot amb unes noves imatges que ens porten a la dècada de 1960 a Dallas.