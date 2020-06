Volar en globus en temps de covid-19: mascaretes, desinfecció i mampares de seguretat

Les empreses que ofereixen vols en globus també han incorporat mesures de seguretat de la covid-19. Després de tres mesos aturats, comencen a reprendre l'activitat amb mesures com l'ús de mascaretes i gel hidroalcohòlic, o la desinfecció de vehicles i cistelles. És el cas de Vol de Coloms de Santa Pau (Garrotxa) que des de mitjans de juny han aixecat de nou els globus incorporant, a més, unes mampares de plàstic a la cistella. Les ha dissenyat l'empresa fabricant de globus amb seu a Igualada, Ultramagic. La directora d'operacions de la companyia, Neus Lladó, ha explicat a l'ACN que, malgrat no ser obligatòries, algunes empreses ho han demanat perquè "donen més seguretat" als clients.

El coronavius i els protocols de seguretat no han tret les ganes de volar en globus a Joan González i la seva família, que porten mesos esperant-ho. La meteorologia va impedir que el mes de març poguessin sortir pel vent i, amb la irrupció del virus, ho van haver d'endarrerir gairebé tres mesos més tard. Finalment, però, ha arribat el dia. "Ens hem aixecat molt aviat per arribar a Santa Pau", ha explicat a l'ACN. Són les set del matí i, mentre fan un cafè ja hi ha els tècnics de Vol de Coloms inflant la tela amb l'aire calent en una gran esplanada. Vénen de Tossa de Mar i explica que treballen al sector turístic i que l'aturada d'activitat ha permès estar aquí en ple juny. "Hauríem d'estar treballant i no volant", afegeix amb resignació.

I arriba el moment de pujar. Comparteixen cistella amb dues famílies més i se'ls informa que han de dur la mascareta en tot moment. Per separar-los, hi ha instal·lada una mampara de plàstic. "No és obligatori però creiem que dona més sensació de seguretat", explica el propietari de l'empresa i pilot, Antoni Colom. I a mesura que la cistella es va enlairant, els passatgers gaudeixen de l'experiència de veure el paisatge des de les altures.

Fa poc més d'una setmana que aquesta empresa ha reprès l'activitat. L'estat d'alarma també va obligar a abaixar la persiana i ara han començat a "mig gas". Colom explica que han començat amb un o dos vols per dia (en temporada alta volen fins a cinc globus) i la previsió és anar incrementant l'activitat a poc a poc però sense ocupar al 100% les cistelles per donar més sensació d'espai (la normativa no els obliga a reduir l'aforament). Una part són reserves reprogramades com la família González però també els estan entrant noves peticions per volar properament.

Aquesta empresa, dedicada als vols en globus des del 1992, ha hagut de presentar un ERTO però confia anar incorporant els sis treballadors que té a plena jornada a mesura que passin les setmanes. En tots els anys que porten volant és el primer cop que pateixen una aturada de tres mesos però ho viuen amb un cert optimisme tot esperant que no hi hagi rebrots que obliguin a una nova aturada. El turisme estranger, sobretot francès, només representa entre un 10 i un 20% per al seu negoci i confien que el turisme de proximitat compensi la davallada. "La campanya de tardor sol ser bona aquí i esperem que la gent que no viatgi aquest estiu vingui a volar", detalla.



Les mampares de plàstic, opcionals

Els vols en globus es regeixen per la normativa aeronàutica i, per tant, igual com passa amb els avions, no és obligatori mantenir la distància de seguretat d'un metre i mig mentre s'està volant. Sí que és d'obligat compliment l'ús de mascareta i el rentat de mans com a mecanisme de protecció així com la desinfecció dels vehicles i cistelles.

Des del sector va sorgir la idea de col·locar pantalles de plàstic desmuntables per donar una major sensació de seguretat al client. I l'empresa d'Igualada les va dissenyar. Segons la directora d'operacions de la companyia, Neus Lladó, van lligades amb cintes al globus i contribueixen a donar més sensació de seguretat durant el vol però no són obligatòries. De fet, ha dit, hi ha empreses que consideren que amb les mascaretes i una bona higiene de mans és suficient.

Pel que fa la desinfecció, Lladó ha explicat que des d'Ultramagic van arribar a la conclusió que la tela del globus no calia desinfectar-la, ja que en qualsevol vol la tela supera els 60 graus de temperatura i, per tant, "el virus desapareix totalment". A més, Lladó ha explicat que els productes desinfectants la podrien malmetre. Sí que recomanen la desinfecció de la cistella perquè és resistent als productes que s'utilitzen.



Poca afectació de la pandèmia en la fabricació de globus

Ultramagic ha reprès l'activitat des de fa unes setmanes. L'empresa va cessar temporalment l'activitat i va demanar un ERTO arran del doble confinament de la Conca i com a mesura de seguretat dels treballadors. El taller, però, va continuar actiu perquè van participar en un projecte de fabricació de mascaretes.

Actualment "costa una mica més" que entrin comandes però actualment estan a "ple rendiment" amb les que han quedat endarrerides per l'aturada d'activitat de la covid-19. De fet, Lladó es mostra optimista de cara al futur i creu que "si no hi ha cap rebrot a nivell mundial, les comandes aniran entrant perquè la gent té moltes ganes de viatjar i passar-s'ho bé".

Les previsions de producció de la companyia són similars a la dels darrers anys i confien tancar l'any amb un centenar de globus fabricats. "Potser baixarem una miqueta, però com que teníem molts encàrrecs i a més veníem d'una època molt forta, vulguis o no això es nota", ha apuntat Lladó, que creu que això farà que "moltes empreses aguantin i puguin continuar". L'empresa té una cinquantena de treballadors i exporta un 90% de la seva producció.