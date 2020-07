Els acusats pels disturbis postsentència de Girona neguen ser-ne els autors

Els dos joves jutjats pels disturbis postsentència a Girona durant la nit del 16 al 17 d'octubre passat van negar, ahir, haver llançat pedres contra una furgoneta de l'Àrea Regional de Recursos Operatius (ARRO) dels Mossos d'Esquadra.

Al judici, que va començar ahir a l'Audiència de Girona, van assegurar que no van participar en cap de les mobilitzacions de rebuig a la condemna dels líders independentistes i que es van trobar enmig dels aldarulls. «Soc d'origen estranger, el blanc perfecte quan la policia està enfadada», va dir un dels acusats. En aquest sentit, un centenar de persones es van concentrar davant del Palau de Justícia, entre elles les entitats d'Òmnium, ANC i el partit de la CUP, per donar suport als dos joves, reclamar la seva absolució i criticar «el racisme institucional».També van declarar els dos mossos que van patir lesions quan una pedra va trencar un vidre del vehicle policial i els que van identificar els joves com els autors.



Penes de fins a 9 anys de presó

Al banc dels acusats, dos joves que s'enfronten a 9 anys de presó per, suposadament, llançar pedres contra una furgoneta de l'ARRO dels Mossos d'Esquadra i lesionar dos agents. La Fiscalia els acusa de delictes de desordres públics, atemptat a agents de l'autoritat, danys i lesions lleus. La Generalitat, que exerceix d'acusació, sol·licita 3 anys i mig de presó perquè considera que existeix concurs ideal de delictes. Els dos joves, que només van respondre a les preguntes del seu advocat, Benet Salellas, van negar haver participat en les mobilitzacions contra la sentència del Tribunal Suprem que condemnava els líders independentistes per l'1-O. Segons van declarar, estaven a Girona prop de la plaça Sant Pere per aprofitar una connexió wifi per parlar amb familiars i amics quan es van veure sorpresos per l'arribada de manifestants.

«Vam veure arribar gent cridant i barallant-se amb la policia, ens va agafar por i vam marxar d'aquell lloc», ha explicat un dels encausats. Els dos joves, que estan privats de llibertat des de la detenció, van explicar el recorregut que van fer per la ciutat per esquivar els aldarulls que, segons van relatar, hi havia a diferents punts de Girona. Durant aquest recorregut van arribar al pont de Pedra, en ple Barri Vell, on una patrulla dels Mossos d'Esquadra els va aturar perquè coincidien amb la descripció que havien passat agents de paisà de dos joves que havien llançat pedres contra la furgoneta de l'ARRO prop de la plaça Sant Pere. «No tinc ni idea de per què vaig ingressar a presó perquè no tinc res a veure amb aquestes manifestacions ni sé què signifiquen», va declarar un dels nois.



La pedra que trenca el vidre

També van declarar els dos mossos que van patir lesions. Segons van explicar, van arribar a la zona per fer recular amb la furgoneta el grup de manifestants davant la comissaria de la Policia Nacional. «Quan intentàvem avançar, vam rebre un impacte molt fort des de la part esquerra que va trencar el vidre», va exposar el sergent. «No vam veure d'on va sortir ni la persona que la va llançar, només que una pedra de grans dimensions va entrar per la finestra més petita de la part esquerra», van declarar.