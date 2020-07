Sanitat registra quatre morts i 124 infectats des d'ahir

.- El Ministeri de Sanitat xifra en 28.392 el total de morts per coronavirus a Espanya, quatre més que dilluns (28.388). Segons l'informe d'aquest dimarts del govern espanyol, hi ha hagut 9 defuncions en els últims set dies, quatre de les quals a Madrid i una a Catalunya. Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 252.130 casos confirmats per proves diagnòstiques, 341 més que ahir, quan n'hi havia 251.789. Dels diagnòstics, 124 van ser el dia previ. L'autonomia amb més diagnòstics és Catalunya, amb 36, on hi ha actiu el brot de Lleida. La segueix l'Aragó, amb 26, i també amb focus actius. A Madrid n'hi va haver 22 i a Andalusia 11. En l'última setmana hi ha hagut 157 hospitalitzacions i 7 ingressos en UCI.

Segons l'últim informe de Sanitat, hi ha hagut 4.706 diagnosticats en els últims 14 dies i 2.417 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 1.351 casos en els últims 14 dies i 387 en la darrera setmana.

A Catalunya, des que va començar la pandèmia, s'han diagnosticat 62.943 casos, 36 el dia previ. És el doble de la dada notificada ahir (18). En els últims 14 dies se n'han diagnosticat 2.026 i 1.237 en els darrers set. Per inici de símptomes, s'han diagnosticat 653 persones en els últims 14 dies i 163, en la darrera setmana.

Catalunya és la comunitat amb més casos nous diagnosticats el dia previ (36). També ho va ser el dia anterior a ahir. La segueix l'Aragó (26) i Madrid (22). Tots amb xifres més elevades que les que es van notificar ahir, ja que a tot l'Estat es van fer 46 diagnòstics més que el dia anterior. També se n'han registrat 8 al País Valencià i 6 al País Basc i Castella-la Manxa. Hi ha set comunitats sense cap nou diagnosticat el dia previ.

Per defuncions, quatre de les 9 registrades l'última setmana s'han produït a Madrid i una a Catalunya, el País Basc, Castella i Lleó, Castella-la Manxa i l'Aragó, respectivament. Hi ha tretze comunitats sense cap mort en els darrers set dies.

Des que va començar la pandèmia, hi ha hagut 125.616 hospitalitzacions, 157 l'última setmana. D'aquestes, 46 s'han produït a Madrid. Castella-la Manxa n'ha tingut 26, Andalusia 16, Catalunya 13, l'Aragó i el País Valencià 11, respectivament, i Castella i Lleó 10. Hi ha sis comunitats sense cap nou ingrés en els darrers set dies.

En relació a les UCI, des que va començar l'epidèmia hi ha hagut 11.706 entrades, el mateix nombre que ahir, 7 en els últims set dies. D'aquests, dos han estat a Madrid i un a Catalunya.