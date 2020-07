Mor un conductor d'autobús agredit a Baiona per negar-se a portar passatgers sense mascareta ni bitllet

Aquest divendres ha mort un conductor d'autobús de Baiona, Philippe Monguillot, que el passat 5 de juliol va ser agredit per negar-se a deixar pujar en el seu vehicle a uns joves que no tenien bitllet ni portaven mascareta.



La notícia l'ha donat la filla de Monguillot, Marie, de 18 anys. "Els metges estaven d'acord amb nosaltres. No volíem que quedés en estat vegetatiu. El pare es va adormir a les 17.30 hores", ha explicat, segons recull el periòdic 'Soud Ouest'. "Vam anar a veure'l i li vam fer un últim petó", ha relatat.



El primer ministres francès, Jean Castex, ha donat el seu condol a la família i ha recordat a Monguillot, "covardament atacat". "La justícia castigarà els autors d'aquest crim", ha afegit. El ministre de l'Interior, Gérald Darmanin, ha visitat Baiona: "Aquest acte atroç i covard no ha de quedar impune", ha publicat Darmanin en Twitter.





Philippe Monguillot faisait son travail. C'est pour cela qu'il a été sauvagement agressé.

Cet acte ignoble ne doit pas rester impuni. Grâce au travail de la police, les auteurs présumés sont aujourd'hui mis en examen et placés en détention. L'autorité doit être affirmée. pic.twitter.com/f3jznFSyuI — Gérald DARMANIN (@GDarmanin) July 11, 2020

La Fiscalia de Baiona ha explicat que el conductor va ser víctima d'un assalt "extremadament violent" per part de dos homes, acusats de l'agressió. Dos altres individus estan detinguts per un delicte de denegació d'auxili.