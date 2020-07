Catalunya suma 816 nous positius per covid-19, 253 a Barcelona ciutat i 152 a la regió metropolitana sud

L'equip de mostres d'Atenció Primària de Lleida preparant-se per fer proves PCR

Catalunya ha sumat 816 nous positius per covid-19 respecte al balanç de fa 24 hores, segons les últimes dades del Departament de Salut. Són 455 casos més que els sumats en l'anterior balanç. Això situa la xifra global de positius en 76.318. De tots els casos nous, 253 corresponen a la regió sanitària de Barcelona ciutat, 242 a la de Lleida (190 dels quals al Segrià) i 152 a la metropolitana sud, on s'hi inclou l'Hospitalet de Llobregat, municipi on en els últims dies s'ha constatat un augment de casos. Pel que fa a les morts, les funeràries n'han reportat una de nova, vuit menys que dissabte, i la xifra total és de 12.617.