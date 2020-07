Catalunya nomena un nou secretari de Salut Pública

El Departament de Salut, després d'una reunió amb el president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident del Govern i conseller d'Economia i Hisenda, Pere Aragonès, i la consellera de Salut, Alba Vergés, ha anunciat aquest dissabte al matí el nomenament de Josep Maria Argimon Pallàs com a nou secretari de Salut Pública, càrrec que compatibilitzarà amb el de director gerent de l'Institut Català de la Salut (ICS). Argimon agafa el relleu després que l'anterior secretari, Joan Guix, deixés el passat mes de juny el càrrec per motius de salut. El nomenament serà efectiu dimarts vinent al Consell Executiu.

Segons un comunicat de Salut, l'encàrrec de simultanejar la secretaria de Salut Pública i l'ICS té per objectiu maximitzar la sincronia entre la màxima autoritat en l'àmbit de la vigilància i control de la salut pública amb el conjunt de la xarxa assistencial en l'actual situació epidemiològica i en col·laboració amb el CatSalut.

Entre les seves funcions, i en coordinació amb la recent creada Oficina Covid, Argimon assumeix de forma immediata la tasca d'integrar els esforços de vigilància de casos covid-19 amb els diferents nivells assistencials partint de l'àmbit de l'atenció primària i en clau territorial i de país.

Josep Maria Argimon és epidemiòleg, llicenciat en medicina i doctor per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), especialista en medicina preventiva i salut pública per l'Hospital Universitari de Bellvitge (HUB); diplomat en epidemiologia i estadística per la Universitat Pierre et Marie Curie París IV; màster en atenció sanitària basada en l'evidència per la Universitat d'Oxford i màster en epidemiologia i planificació sanitària per la Universitat de Gal·les. També ha estat consultor internacional a l'Amèrica Llatina per a la Unió Europea i l'Agència Alemanya de Cooperació. És autor de llibres i articles sobre epidemiologia clínica, planificació sanitària i salut pública.

Argimon va ser nomenat director gerent de l'ICS el juny del 2018, i ha desenvolupat diferents responsabilitats al Sistema de Salut de Catalunya. Entre setembre 2012 i fins al gener del 2016 va ser el director de l'Agència de Qualitat i Avaluació Sanitàries de Catalunya (AQuAS). Des de febrer del 2016 i fins al juny de 2018 va ser subdirector del CatSalut.