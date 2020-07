Com portar el nostre vehicle lliure de gèrmens i bacteris

La neteja interior del nostre vehicle és molt important. I fer-ho amb un sistema amb ozó permet reduir fins a un 99 per cent la presència de diferents colònies de gèrmens patògens sense necessitat d'utilitzar elements químics. Acabar amb els virus i els bacteris que podem trobar dins de l'habitacle del nostre vehicle es pot fer de manera totalment segura i sense perjudicar persones al·lèrgiques o nens. Si portem a terme una neteja del nostre cotxe amb ozó podem assegurar-nos de deixar-lo lliure de bacteris, virus i gèrmens almenys durant quatre mesos.

La descontaminació amb aquest element, anomenat sovint «oxigen actiu», pot anar molt bé si es tracta d'un habitacle reduït com pot ser l'interior d'un vehicle. La contaminació ambiental és també un factor negatiu si volem mantenir el nostre cotxe lliure de bacteris. Per això és fonamental, ara més que mai, portar a terme una neteja amb profunditat.

El sistema consisteix a «injectar molècules» a l'interior del cotxe amb l'objectiu d'eliminar els microorganismes acumulats i que ens passen totalment desapercebuts. A la vegada es neutralitzen les molècules de l'olor i s'aplica una elevada concentració d'ozó dins del vehicle que ens assegura la total desinfecció.

Es tracta d'un gran avantatge, ja que amb una simple operació ens assegurem una total higienització de l'interior del cotxe, eliminem males olors, bacteris i virus que hi puguin estar localitzats i finalment el deixem tot purificat. Una màquina especial s'encarrega de tot aquest procés en un temps màxim de 20 minuts. Per assegurar-nos de la seva efectivitat el vehicle ha de quedar tancat entre 5 i 10 minuts i llavors s'ha de ventilar durant un quart d'hora. El cicle de neteja amb ozó haurà acabat i finalment tindrem un vehicle desinfectat. Evidentment, aquesta operació és millor deixar-la en mans de professionals.

