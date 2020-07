Els llibreters confien recuperar un 30% del que venen en un Sant Jordi habitual

Els llibreters catalans celebren la resposta que tot el sector ha tingut en aquest Sant Jordi d'estiu i esperen que serveixi per mitigar el cop que va suposar haver de suspendre la diada del 23 d'abril. Tot i això, la presidenta del gremi, Maria Carme Ferrer, explica que "si es ven molt", podran cobrir un 30% del que fan habitualment en un Sant Jordi. Ferrer assenyala que els darrers mesos han notat un increment de vendes en relació a juny i juliol de l'any passat, però deixa clar que "és molt difícil salvar un Sant Jordi". La presidenta del Gremi de Llibreters també s'ha felicitat per la quantitat de gent que regala llibres. "Ens pensàvem que la gent compraria per ell mateix, i veiem que estan regalant", celebra Ferrer.