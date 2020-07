Junqueras: «Estem molt orgullosos de tot el que hem fet i estarem orgullosos quan ens tornin a posar a la presó»

El president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, assenyala que estan "molt orgullosos" de tot el que han fet amb els seus companys, tot i que creu que el Tribunal Suprem els tornarà a posar a la presó "tant aviat com pugui". Junqueras considera que als jutges del procés "no els agrada" que parlin "amb la gent" però ha recordat que "de la presó se'n surt".

"Estem molt orgullosos d'haver passat per la presó i estarem orgullosos quan ens hi tornin a posar", ha assenyalat. El president d'ERC també espera que el congrés de Junts per Catalunya "els vagi molt bé" i desitja que sigui la "reorganització definitiva de l'espai de centre-dreta". "Quant millor els vagi a ells, més mèrit tindrà el que farem nosaltres", ha assenyalat.