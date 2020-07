Detinguts 138 maltractadors en tres mesos a la província de Girona

La xacra de la violència masclista en l'àmbit de parella es manté força estable a les comarques gironines durant el primer trimestre de l'any respecte al mateix període del 2019. Un dels indicadors que destaquen és l'increment del 4,5% dels detinguts. En total, la policia ha arrestat 138 maltractadors -tots ells majors d'edat- en tres mesos a la Regió Policial de Girona -que exclou la Cerdanya. Això suposa que cada mes han acabat als calabossos una mitjana de 46 homes acusats d'algun delicte relacionat amb la violència de gènere. El principal delicte pel qual s'arresten aquests tipus de delinqüents és el del maltractament físic, però n'hi pot haver d'altres, com per exemple l'intent d'homicidi.

El primer trimestre d'enguany té una característica, però, que el diferencia del de l'any passat: la declaració de l'estat d'alarma i el confinament domiciliari arran de la crisi del coronavirus. Això va provocar que les dones que pateixen aquesta xacra quedessin a casa amb els seus maltractadors. Per aquest motiu, des de la Generalitat, amb el pas del confinament es van habilitar canals, com per exemple de WhatsApp, per poder denunciar les situacions viscudes.

«L'efecte confinament»

S'ha de dir que les dades del primer trimestre encara no poden ser extrapolables al nombre de denúncies finalment presentades durant l'episodi d'estat d'alarma, ja que només abarca els 15 dies inicials (del 15 al 31 de març). Però el global del trimestre mostra ja una tendència a la baixa de les denúncies presentades respecte al mateix període de l'any anterior. Concretament, pateixen una davallada del 4,6%. Se n'han notificades 332.

Les dades que fa públiques el Departament d'Interior cada trimestre sobre la violència masclista també mostren que les víctimes (339) van a l'alça, però de forma molt tímida, només es registra una puja del 0,3%. De fet, hi ha només una dona més que l'any 2019.

Un tema preocupant és l'increment dels trencaments de condemna. Han pujat un 5,2% entre els mesos de gener i març i s'han registrat 40 fets. Aquí hi ha casos de maltractadors que se salten les decisions judicials, és a dir, les mesures de protecció que es donen a les víctimes de violència masclista per evitar el contacte amb el seu maltractador, com poden ser la prohibició de comunicació o la d'apropar-se a la dona, entre d'altres.

Una dona assassinada al maig

Durant el primer trimestre no es va registrar cap crim masclista a les comarques gironines però aquest any 2020 ja se n'ha viscut un a la demarcació de Girona. Va tenir lloc el mes de maig a l'Escala, en plena crisi del coronavirus. En aquest cas, la víctima va ser una dona de 65 anys, de nacionalitat belga. Va morir en mans de la seva parella -amb qui estava en procés de separació-, un home de 72 anys i nacionalitat espanyola, que després es va suïcidar. La víctima no havia presentat cap denúncia amb anterioritat.

La violència en l'àmbit familiar també és un altre vessant de la violència masclista. És la que perpetren homes de la família cap a la dona però no en són la parella ni l'exparella. El primer trimestre es manté força estable, el nombre de denúncies és el mateix que l'any passat, amb 52. En canvi baixen les víctimes (10,6%) i se'n registren 59. Els arrestats pugen i n'hi ha hagut 19, dos més que el 2019.