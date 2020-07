Isabel Muradàs (PSC) deixa l'Ajuntament de Girona i serà substituïda per Jordi Calvet

La fins ara regidora del PSC a l'Ajuntament de Girona Isabel Muradàs ha presentat la seva renúncia per motius personals i professionals, ja que se'n va a viure i treballar a Madrid, i serà substituïda pel treballador de banca i escriptor Jordi Calvet, que va ser el número 7 de la llista del PSC a les municipals gironines. Muradàs marxa després de nou anys a l'Ajuntament, primer com a regidora de l'equip de govern (CiU) i, des de les eleccions de maig de 2019, a l'oposició, a les files del PSC. Muradàs, que també va ser directora dels serveis territorials de Governació a Girona, cap de gabinet de la Diputació i, durant un breu període de temps, diputada al Parlament, afirma que només té «bones paraules» del seu pas per la política local, ja que «malgrat els bons i els mals moments, és la més propera a les persones».

Muradàs marxa a viure a Madrid, on té família, gràcies a una comissió de serveis per dos anys. Llicenciada en Econòmiques, ha estat administradora de l'àrea de Lletres de la Universitat de Girona. Inicialment era membre d'Unió Democràtica, i va entrar l'any 2011 a l'Ajuntament de Girona amb la llista de CiU encapçalada per Carles Puigdemont. Va ser regidora d'Educació i Esports durant tot aquell mandat i va revalidar la seva acta a les municipals de 2015, tot deixant de militar a Unió i passant a Demòcrates, malgrat que també se'n va acabar donant de baixa.

L'any 2018 va dimitir com a regidora després que l'Audiència Nacional la cités com a investigada pel cas 3% de suposat finançament il·legal a CDC a través d'adjudicacions d'obres i serveis públics. Mesos després, tanmateix, Sílvia Paneque la va fitxar per anar a la llista del PSC, en bona part gràcies a la bona entesa que havien tingut mentre estaven al govern. Muradàs va anar de número 6 a la llista socialista, exactament el nombre de regidors que va obtenir el partit.

Muradàs marxa satisfeta de la tasca realitzada tant des del govern com des de l'oposició. «He pogut tenir les dues visions, però al final l'imoprtant és presentar propostes i ser capaços d'escoltar», assenyala. També té un record per als treballadors del consistori: «Em sap greu acomiadar-me de l'Ajuntament, on he trobat moltes persones que hi treballen cada dia per tenir la millor ciutat i els millors serveis», afegeix.

A partir d'ara, Muradàs serà substituïda per Jordi Calvet, que era el número 7 de la candidatura socialista.