La plantilla de Nissan manté l'amenaça d'anar als tribunals si la direcció no fa una passa enrere abans de dimarts

La possibilitat que la plantilla de Nissan presenti una demanda col·lectiva contra la companyia pren força. Així s'ha anunciat en una assemblea que s'ha celebrat aquest dissabte a Montcada en què han participat centenars de treballadors. La trobada, arriba després que aquest divendres per la nit es trenquessin les negociacions entre la direcció i els representants sindicals, i la multinacional fes la seva "última oferta". El comitè d'empresa acusa la companyia d'estar "imposant" la seva voluntat. Reclama un pla d'industrialització, unes indemnitzacions justes i que no s'acomiadi cap empleat mentre la planta segueixi activa. Alhora, fan una crida perquè les administracions intervinguin i adverteixen que mantindran els piquets.

Sota un sol de justícia, centenars de treballadors de Nissan s'han concentrat amb paraigües i para-sols, en un solar que l'Ajuntament de Montcada els ha cedit per organitzar aquesta assemblea.

Els representants sindicals s'han mostrat molt crítics amb la direcció i han demanat a la plantilla que segueixi "en peu de guerra" per demostrar a la multinacional que no cedirà davant el que consideren que és una "imposició". Han deixat clar que no acceptaran "l'última oferta" de l'empresa i han instat la companyia que faci una passa enrere i escolti les demandes dels treballadors.

Tot i que el període de consultes ja ha acabat, obren la porta a seguir negociant, sempre i quan es tinguin en compte les seves reclamacions. La principal d'aquestes peticions gira al voltant de la reindustrialització. Consideren que la companyia hauria d'implicar-se més. "Nissan és qui vol abandonar i deixar enrere 40 anys d'història", explica Miguel Ruiz, secretari general de Sigen-USOC a l'empresa, que recorda a la direcció que "té una responsabilitat social".

A banda, exigeixen que es mantinguin tots els llocs de treball fins que no s'aturi l'activitat industrial a les fàbriques catalanes. Dijous, Nissan va obrir la porta a ajornar el tancament sempre que els treballadors abandonin la vaga indefinida i reiniciïn la producció a finals d'agost. La direcció s'ha compromès a no acomiadar ningú fins a final d'any, però, després, vol "gestionar l'excedent" de 660 treballadors a partir del començament del 2021. "No podem consentir que mentre estem produint hi hagi empleats que hagin de sortir de l'empresa de forma traumàtica", apunta Ruiz.

Un altre dels aspectes que els amoïna són les indemnitzacions que s'haurien d'aplicar. L'empresa ha plantejat tres franges d'edat, per les quals ha establert diferents condicions. Els sindicats reclamen major protecció pel segment d'entre 50 i 55 anys. Consideren que es tracta de persones que estan arribant al final de la seva vida laboral i que poden trobar-se "en risc d'exclusió social".



Demanda col·lectiva a punt



Davant aquesta situació. El comitè d'empresa ha assegurat que ja té preparada la demanda col·lectiva. "Els nostres advocats han estat argumentant-la i si dimarts l'empresa diu que aquesta és la seva proposta i res no canvia, evidentment ens veurem abocats a presentar-la", remarca el secretari general de Sigen-USOC.

Tot i això reconeix que no és la sortida desitjada, ja que implicaria entrar en un procés judicial que podria dilatar-se molt en el temps.

Ruiz ha aprofitat per retreu-re al president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i al vicepresident, Pablo Iglesias, que no intervinguin. "És una vergonya que una empresa que ha utilitzat fons públics pugui abandonar les seves operacions i deixar més de 25.000 famílies sense feina i mentint".

Alhora, recorda al president de l'Estat que el mes de gener passat va dir que els llocs de treball dels empleats de Nissan estaven garantits. "Qui ens fa fora és l'empresa, vostè hi te molta responsabilitat", ha advertit a Sánchez.

Per la seva banda, el secretari general de CCOO, Javier Pacheco, assegura que un cop trencat el període de consultes, la plantilla només pot protegir-se jurídicament impugnant aquests acomiadaments. "Farem una demanda col·lectiva en contra de les causes objectives que ha intentat justificar l'empresa per trobar la nul·litat dels jutjats", ha detallat.

Pacheco lamenta que s'hagi arribat a aquest punt, però fa responsable del fracàs de les negociacions a l'empresa. "Només tenien al cap utilitzar l'Estaut dels Treballadors per fer els acomiadaments de la forma més econòmica possible i aquesta ha estat la dinàmica de la negociació", ha lamentat.

La plantilla mantindrà els piquets a les fàbriques de Montcada i Reixac i Sant Andreu, i també la vaga indefinida que fa més de 90 dies que dura. "No confiem en l'empresa", indica Ruiz que diu que temen que vulgui emportar-se alguns dels materials que hi ha en aquestes factories i que s'utilitzen per fabricar models per Renault. "Hem fet una crida per secundar els piquets", ha apuntat Ruiz.

Durant l'assemblea s'han sentit moltes veus crítiques contra FranK Torres, el responsable d'operacions industrials de Nissan. Alguns empleats l'han titllat de "mercenari" i "rata" .