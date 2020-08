S'accidenta borratxo amb bicicleta i intenta simular que un cotxe l'havia atropellat

Els Mossos d'Esquadra han denunciat un ciclista begut que va caure tot sol quan pedalava per una carretera local i va intentar fer veure que un cotxe l'havia atropellat. Els fets van tenir lloc dimecres passat al vespre a l'Armentera (Alt Empordà). El ciclista, que té 23 anys, va accidentar-se en una recta. Quan la patrulla va arribar a lloc, volia fer-los creure que un cotxe l'havia atropellat, però els agents de seguida van adonar-se que mentia.

Quan ja era a l'hospital de Figueres perquè el curessin, els Mossos van intentar fer-li la prova d'alcoholèmia. D'entrada, ja va donar una taxa d'1,23 mg/l d'aire expirat, cinc cops superior a la permesa. Per això, la policia va denunciar el noi per una infracció administrativa.

Segons informen els Mossos, els fets van tenir lloc dimecres passat al vespre. Una patrulla de trànsit va rebre l'alerta que un cotxe havia atropellat un ciclista a la carretera GIV-6303 a l'Armentera. Les primeres informacions que tenien apuntaven, a més, que el vehicle que havia causat l'accident havia fugit.

Quan els agents van arribar al lloc, de seguida van veure com el ciclista presentava símptomes evidents d'anar begut. El jove havia patit ferides lleus i, durant tota l'estona, no va parar de repetir que un cotxe l'havia atropellat. Els Mossos, però, de seguida van adonar-se que no hi havia cap indici que portés a pensar-ho.

La policia va concloure que, en realitat, el jove s'havia accidentat ell mateix quan circulava per la travessera de l'Armentera que porta cap a Sant Pere Pescador (Alt Empordà). Un tram on la carretera és recta. El ciclista s'havia desviat cap a la dreta mentre pedalava, i ell mateix havia xocat contra el marge (on hi ha una vorera).

Al jove se'l va traslladar a l'hospital de Figueres perquè el curessin. I un cop allà, els agents van intentar fer-li la prova d'alcoholèmia. El resultat indiciari va ser d'1,23 mg/l d'aire expirat; és a dir, una taxa cinc vegades superior a la permesa. Com que era impossible fer-li la prova amb l'etilòmetre, al jove se li va acabar extraient sang (per poder comprovar amb exactitud l'alcohol que portava al cos).

El ciclista és un jove marroquí de 23 anys que viu a Sant Pere Pescador. Els Mossos l'han denunciat per via administrativa per conduir un vehicle amb una taxa positiva d'alcohol en sang (una infracció regulada a l'article 20 del Reglament General de Circulació).