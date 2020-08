Com preparar una lasanya de verdures sense pasta ni beixamel

Com preparar una lasanya de verdures sense pasta ni beixamel | Shutterstock

La lasanya, juntament amb la pizza, és el plat estrella de la cuina italiana. Es tracta de làmines de pasta disposades una damunt de l'altra, entre les quals s'afegeixen farciments de carn o peix, cobertes amb salsa de tomàquet, beixamel i formatge, que posteriorment es gratina. Una autèntica delícia, però per a aquesta època de l'any, pot resultar bastant pesada.

Per això, t'oferim una variació més saludable i lleugera: la lasanya de verdures. Continua portant formatge, però n'ometem la pasta i la beixamel, contenint així menys calories. A més, és la recepta perfecta també per aquells que odien les verdures, ja que se l'acabaran menjant gairebé sense adonar-se.

Els ingredients per tal d'elaborar aquesta lasanya de verdures són els següents: carabassó, albergínia, formatge per a gratinar i en rodanxes, ceba, pebrot vermell, pastanaga (o qualsevol altra verdura que vulguis afegir), tomàquet natural triturat, sal, sucre i oli d'oliva.



Pas a pas

El primer que farem serà preparar les "làmines" de lasanya. Com no farem servir pasta, utilitzarem una verdura que pugui fer-se en rodanxes. En el nostre cas, són el carabassó i l'albergínia.

Rentem aquestes verdures i les tallem en rodanxes molt fines. Després les hi donem volta i volta en una paella amb una culleradeta d'oli calent. Vés amb compte de no fer-les molt ja que en realitat s'acabaran cuinant en el forn. Quan tinguem les "làmines" fetes, les reservem i comencem a preparar el farciment.

Pel farciment, el primer que farem serà picar la ceba i els pebrots, o les verdures o condiment que et vingui de gust posar-li. Posarem una cullerada d'oli a escalfar en una paella gran i cuinem la ceba i la resta de verdures.

Quan les verdures estiguin fetes, afegim una mica de tomàquet triturat, sal i una cullerada de sucre per a treure l'acidesa al tomàquet, i barregem tot.

Una vegada cuinades les verdures, agafem la safata que utilitzarem per tal d'enfornar la lasanya i cobrim la base amb el carabassó. Afegim part del farciment i tornem a cobrir, però aquesta vegada amb l'albergínia. Agafem el formatge en rodanxes i recobrim, per a després agregar de nou el farciment. Repeteix el procés tantes vegades com vegis necessari, però l'última capa ha de ser la de les làmines de verdures.

Per a finalitzar afegim el formatge ratllat, a gust de cadascun, i enfornem uns 20 minuts a 180º. Els últims 3 minuts li donem un toc de grill perquè el formatge que cobreix la lasanya es gratini.

I voilà! Una lleugera lasanya de verdures per a tota la família sense pasta ni beixamel.