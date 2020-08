El Trail Ulldeter marca un nou camí

Ha acabat l'espera. El Trail Ulldeter ha obert una nova era. Klassmark ha apostat per un nou format davant l'amenaça de la pandèmia Covid19. És possible córrer d'una manera segura i responsable sense perdre l'essència de les curses de muntanya. Per evitar les aglomeracions, l'organització va dividir el programa de Camprodon en dues jornades. Dissabte a la tarda entraven en escena els participants de la distància Express. El plat fort seria el Trail, durant la matinal de diumenge, amb els millors corredors de país en competició. Aleix Domenech i Núria Gil s'alçarien amb una victòria de molt prestigi per proclamar-se campions de Catalunya de Trail.

Camprodon reunia les característiques necessàries per acollir la setena edició del Trail Ulldeter; la situació actual requereix espais comuns molt grans. A més, l'organització va fragmentar els horaris per recollir els dorsals i va apostar per sortides esglaonades cada 5 o 10 minuts en grups d'entre 20 i 30 participants. El nou protocol d'actuació complia totes les mesures de seguretat i higiene i el distanciament social que marca el guió del moment. La responsabilitat i la cooperació de tots els corredors va fer la resta.

La Federació Catalana d'Atletisme va posar el punt de mira en el Trail de 24 quilòmetres i 1300 metres de desnivell positiu per donar vida al Campionat de Catalunya de Trail. La batalla pel títol absolut català ha estat d'infart. En la baralla femenina Mònica Vives, Mireia Pons i Núria Gil han signat una cursa sense precedents. La Mireia, després retorçar-se el turmell, va perdre l'estela d'una Núria i una Mònica que es jugarien el títol en l'última recta. La victòria final era per la Núria Gil després de 2h33m22s d'esforç i córrer mitja cursa amb butllofes als peus; va acabar coixejant. La Mònica Vives es quedaria 12 segons de la glòria. Les dues corredores eren dignes de la primera plaça del podi.

En el certamen masculí, el duel l'han protagonitzat l'Aleix Domenech i en Marc Pinsach. Després d'alternar-se en la primera posició la balança s'ha decantat a favor del primer en el descens final a Camprodon. Aleix Demenech s'alçava amb la victòria i el títol de campió de Catalunya de Trail amb un registre de 2h03m06s. Marc Pinsach es quedava a poc més de mig minut de la victòria. El podi de la Federació Catalana d'Atletisme l'ha completat en Miquel Corbera, mentre la tercera posició absoluta del Trail l'ocupava un etern Albert Llonch que no aspirava al Campionat de Catalunya de Trail perquè no té llicència.

La nòmina de guanyadors del Trail Ulldeter l'han completat l'Eduard Hernandez i l'Aroa Berenguel. Tots dos van ser els més ràpids de la jornada de dissabte. L'Eduard Hernandez detenia el cronòmetre en 54m52s per imposar-se amb solvència en la distància Express. Iu Net i Enric Caballé també van baixar de l'hora per completar la foto d'honor. Per la seva banda, l'Aroa Bereguel era la millor dels 12 quilòmetres i 650 metres de desnivell positiu després d'1h09m09s d'esforç. Martina Gonfaus es quedava a menys d'un minut de la guanyadora, mentre Olga Estellé tancava el podi.

L'essència de les curses de muntanya recau en els recorreguts. Els participants del Trail Ulldeter han pogut gaudir dels camins i corriols del Parc Natural de les Capçaleres del Ter i del Freser. La propera parada de Klassmark serà a Roses el cap de setmana del 26 i 27 de setembre, moment en què el Trail Cap de Creus tornarà a brillar amb llum pròpia. Esperem que li segueixin moltes més. El Trail Ulldeter ha corroborat que és possible córrer d'una manera segura i responsable en aquests dies d'incertesa en què vivim.