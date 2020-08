Més rescats a la muntanya i més incivisme que en altres temporades

No només els gorgs han quedat saturats aquest estiu. L'Alta Garrotxa ha rebut més gent que mai i ha tingut incidents que no s'havien vist fins a l'actualitat. Per exemple, el Consorci de l'Alta Garrotxa ha hagut de fer esforços per esborrar pintades a les parets dels gorgs i a les entrades de petites cavitats. Els vigilants han hagut de recollir escombraries en racons inversemblants i el mateix ha passat amb els excrements humans i el paper de vàter.

Els bombers han hagut de rescatar excursionistes perduts, atrapats i ferits i salvar ocupants de vehicles tot terreny que havien quedat penjats arran del precipici.

També hi ha hagut gent que ha vist tendes en acampada lliure assentades damunt de torrents assecats, fet que suposa un perill extrem en casos de pluges fortes.

El conjunt d'atractius naturals de la Garrotxa ha tingut molts visitants. La taula d'alcaldes tractarà la manera de combinar les puntes de visitants d'aquest estiu amb la idea del turisme apetible i consumidor dels atractius gastronòmics de la comarca.